به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه قطر از تداوم تلاش ها برای میانجی گری میان ایران و آمریکا خبر داد و اعلام کرد که از سوی دو طرف نشانه هایی مثبت درباره دستیابی به راه حل دیپلماتیک دیده می شود. با این حال، دوحه درباره نزدیک بودن توافق اظهارنظر نکرد و گفت تا زمانی که چارچوب کلی توافق نهایی نشده، نمی تواند درباره پیشنهاد دو روزه یا جزئیات گفت وگوها توضیحی ارائه دهد.

هشدار درباره پیامدهای بسته ماندن تنگه هرمز

این وزارتخانه با اشاره به نزدیک شدن زمستان گفت تداوم بسته ماندن تنگه هرمز می تواند هزینه های بحران میان واشنگتن و تهران را افزایش دهد؛ پیامدهایی که به ویژه برای کشورهای آسیب پذیر سنگین تر خواهد بود. قطر همچنین هشدار داد که ادامه این وضعیت، بحران انرژی را تشدید می کند و اعلام کرد برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی از مسیر تنگه هرمز در سریع ترین زمان ممکن تلاش می کند.

ادامه رایزنی ها برای کاهش اختلافات

وزارت خارجه قطر تأکید کرد تلاش های این کشور برای پایان دادن به بلاتکلیفی درباره بحران میان تهران و واشنگتن بدون وقفه ادامه دارد. به گفته این وزارتخانه، نشست کاخ سفید مثبت ارزیابی شده و تمرکز آن بر پیشبرد مذاکرات و کاهش اختلاف ها بوده است.

بر اساس اعلام دوحه، پس از سفر به تهران، رایزنی هایی در سطح منطقه انجام شد که در نهایت به دیدار نخست وزیر قطر در کاخ سفید انجامید. قطر از مسیر گفت وگو حمایت می کند و می کوشد زمینه دستیابی به توافقی جامع درباره ایران را فراهم کند؛ توافقی که به امنیت و ثبات منطقه کمک کند. این کشور همچنین گفته است در هر شرایطی راه های دستیابی به راه حلی مسالمت آمیز را باز نگه می دارد.

وزارت خارجه قطر در بخش دیگری از موضع گیری خود درباره جنگ یمن، حمایت این کشور از عربستان سعودی را اعلام کرد.

..............

پایان پیام