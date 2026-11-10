به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در دیدار با کاردار سفارت آمریکا در بغداد، ضمن هشدار نسبت به پیامدهای تشدید تنش بر امنیت و اقتصاد منطقه و جهان، بر ضرورت جلوگیری از افزایش تنش‌ها و حل اختلافات از مسیر گفت‌وگو تأکید کرد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین با اشاره به تحولات سیاسی این کشور پس از پایان مأموریت نیروهای ائتلاف بین‌المللی، پایان این مأموریت از مسیر گفت‌وگو و تفاهم را نشانه بهبود وضعیت عراق و به‌رسمیت‌شناختن این واقعیت از سوی جامعه بین‌المللی دانست.

وی بر ضرورت تداوم و تشدید فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت اطمینان خاطر جامعه عراق و طیف‌های مختلف آن تأکید کرد.

حکیم در ادامه، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ ثبات منطقه، نسبت به پیامدهای خطرناک تشدید تنش‌ها بر امنیت و اقتصاد منطقه‌ای و جهانی هشدار داد و خواستار تلاش بیشتر جامعه بین‌المللی برای مهار تنش‌ها و تکیه بر گفت‌وگو در حل اختلافات شد.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸

