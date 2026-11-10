به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بدرقه پیکر کوروش زارعی کارگردان و بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون روز سه‌شنبه (۱۹ آبان ماه) با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری، نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی فرهنگ و ارشاد اسلامی، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، پیمان جبلی رئیس رسانه ملی، محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، امیرحسین شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصغر خلیلی رئیس مجموعه تئاترشهر، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران، داود فتحعلی بیگی، حسین پارسایی، انوش معظمی، میرطاهر مظلومی، آرزو افشار، رضا مهدوی، محمود فرهنگ، کاظم نظری، ایوب آقاخانی، کهبد تاراج، بابک والی، فرهاد بشارتی، محمدمهدی اسماعیلی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، مالک سراج، فرهاد شریفی، شهرام کرمی، رضا مردانی، جمعی از مسئولان و هنرمندان در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

ابتدا جمعی از هنرمندان در تالار اندیشه حوزه هنری با پیکر زنده‌یاد زارعی با مداحی و شروه‌خوانی محسن میرزاعلی وداع کردند.

در ادامه پیکر زنده‌یاد زارعی بر دوش هنرمندان و خانواده او محوطه حوزه هنری بدرقه شد.

در این آیین که با اجرای نجم‌الدین شریعتی برگزار شد، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی، ویدئوهایی از ایفای نقش کوروش زارعی پخش شد.

کوروش زارعی: سرباز سیدعلی خامنه‌ای هستم

سپس امیرحسین شفیعی رییس مرکز هنرهای سوره طی سخنانی اظهار کرد: آقای دادمان گفت که من خیرمقدم بگویم اما همه احساس من این است که شما امروز مهمان کوروش زارعی عزیز هستید؛ و چه کسی بهتر از خود استاد زارعی که به شما خیرمقدم بگوید؟

در ادامه صوتی از سخنان زنده‌یاد زارعی و خیرمقدم به مخاطب پخش شد که در این پیام آمده‌ بود؛ «خیلی ممنونم، قدم بر سر چشم من گذاشتید. تک‌تک شما رفقا، دوستان و عزیزان من هستید که با تک‌تک‌تان خاطره دارم؛ خاطره‌های خوب. هیچ‌وقت در زندگی‌ام یاد نگرفته‌ام که با کسی کینه‌ای داشته باشم؛ این را پدر و مادرم به من یاد داده‌اند. همیشه نگاهم این بوده که با همه تعامل داشته باشم؛ همیشه به من یاد داده‌اند که همه را دوست داشته باشم و با تعامل، دوستی، رفاقت و برادری، همه‌ کار پیش ببریم.

خیلی ممنونم از تشریف‌فرمایی‌تان. لطف کردید، خیلی بزرگی کردید و شرمنده‌مان کردید که در اینجا حضور پیدا کردید. ببینید دوستان! من همیشه اعلام کرده‌ام و گفته‌ام: من سرباز حوزه هنری هستم؛ چه باشم و چه نباشم. من در اینجا رشد کرده‌ام، من در حوزه هنری بزرگ شده‌ام. حوزه هنری خانه اول و دوم من است. می‌خواهم بگویم من دست‌پورده‌ حوزه هنری هستم و به آن افتخار می‌کنم. با نهادهای فرهنگی زیادی در این سال‌ها کار کرده‌ام اما واقعاً می‌خواهم بگویم، نه از روی تعصب و ناسیونالیسم، که حوزه هنر را دوست دارم. من سرباز سیدعلی خامنه‌ای هستم؛ جانم در راه انقلاب و سیدعلی خامنه‌ای و ارزش‌های انقلاب است.»

در ادامه رییس مرکز هنرهای نمایشی سوره ضمن قدردانی از همه هنرمندان تئاتر و سینما و فرهیختگان اهل ادب و فرهنگ که امروز در کنار کوروش زارعی حضور دارند، اظهار کرد: از خانواده زنده‌یاد زارعی و خانم طرفه، کارگردان و بزرگوار تئاتر است که قرار بود در چنین شبی اجرای نمایششان روی صحنه برود، قدردانی می‌کنم، همسر زارعی قرار بود پنجشنبه نمایش «زنی شبیه مادر» را برای نذر سلامتی آقای زارعی به روی صحنه ببرد.

شفیعی افزود: از خانم طرفه قدردانی می‌کنم که از برادر و پدر بزرگوار ما در این مدت مراقبت کرد. واقعاً فداکارانه در کنار آقای زارعی بود تا لحظه آخر، و قدردانی اصحاب فرهنگ و هنر را به شما ابراز می‌کنم. همچنین از حوزه هنری که در این مدت در کنار آقای زارعی بود و روند درمانی او را فراهم و پیگیری می‌کرد، قدردانی می‌کنم.

کوروش زارعی بدون وضو روی صحنه تئاتر نمی‌رفت

حسین پارسایی، کارگردان تئاتر در مراسم وداع با کوروش زارعی گفت: برای من سخت است که با کوروش خداحافظی کنم چون آمدن او به حوزه هنری را دیده‌ام. من دیدم که چطور قلبش برای نمایش‌های مذهبی می‌تپید.

وی با بیان اینکه او هیچ وقت گلایه نداشت افزود: در آخرین دیدارمان جز شکر خدا از زبان کوروش نشنیدم. درد داشت، اما گلایه نکرد. چون مرد خدا بود. او آثار ارزشمندی ساخت که در کشورهای همسایه هم طرفدار دارد. در همه صحنه‌ها وضو گرفت و بدون وضو روی صحنه تئاتر نمی‌رفت. رحمت به شیری که تو خوردی.

همچنین دیگر آیین وداع با هنرمند متعهد، زنده‌یاد کوروش زارعی سه‌شنبه (۱۹ آبان ماه) ساعت ۲۰ با شروه‌خوانی محسن میرزاعلی، خوانندگی علیرضا صنعتگر، شعرخوانی میلاد عرفان‌پور، مداحی کربلایی علیرضا طاهری، اجرای نمایش «یاس پرپر» و حضور بازیگران تئاتر و تلویزیون در میدان انقلاب تهران برگزار می‌شود.

یک الماس از تئاتر کم شد

حسین پورکریمی بازیگر فیلم، تئاتر و تلویزیون نیز در این آیین گفت: من این افتخار داشتم که با کوروش زارعی دوست بودم و برای او ایفای نقش کردم، در زمان بیماری با او تماس گرفتم با او صحبت کنم، خواهرش تلفن را پاسخ داد و گفت که کوروش خیلی درد داشته، الان خواب است، اکنون او برای همیشه خوابیده است.خوش به حال او، از همه ما بیدارتر و زنده‌تر است.

وی افزود: کوروش در میان هنرمندان تئاتری جزو انسان‌های خیلی مهربان بوده و هست. ما خیلی اذیتش می‌کردیم اما همیشه کنار ما می‌خندید و لبخند می‌زد.

پورکریمی با بیان خاطره‌ای از زنده‌یاد زارعی اظهار کرد: در نمایشی به نام «اروند خون» با یکدیگر همکاری می‌کردیم که نیازمند ۴۶ هزار لیتر آب بود. زارعی برای این نمایش خیلی زحمت کشید. هیچ سالنی ما را قبول نمی‌کرد؛ حمید نیلی، ایوب آقاخانی و کوروش زارعی برای این کار خیلی زحمت کشیدند که این نمایش روی صحنه بیاید.

این بازیگر گفت: کوروش زارعی ایستا تا این نمایش روی صحنه برود؛ چون ما باید یک استخر روی صحنه می‌زدیم و به لطف خدا و زحمت‌هایی که آقای زارعی کشید، این کار اجرا شد. مردم وقتی می‌دیدند، باورشان نمی‌شد که این اثر روی صحنه تئاتر اجرا می‌شود؛ ۴۶ هزار لیتر آب روی صحنه، بیش از ۸۰ بازیگر در این نمایش نقش شهدای غواص را بازی می‌کردند که یکی از آنان هم من بودم و افتخار داشتم.

پورکریمی افزود: به نظرم با مرگ کوروش زارعی یک الماس از تئاتر کم شد. کوروش با آمدنش در حوزه هنری، وضعیت را خوب کرده بود، دیگر هنرمندان را دسته‌بندی نمی‌کردند. واقعا حس و حال بدی است؛ خوشا به حال او و وای به حال ما که دیگر کوروش نیست. یاد کوروش همیشه کنار ما هست. خیلی دلم برای او تنگ می‌شود.

جبلی: امیدواریم میراث‌دار شایسته‌ای برای کوروش زارعی باشیم

رئیس سازمان صداوسیما با تجلیل از شخصیت هنری و تعهد اجتماعی مرحوم کوروش زارعی، او را هنرمندی مسئول، متعهد و وظیفه‌شناس توصیف کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم میراث‌دار شایسته‌ای برای تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و خدمات این هنرمند باشیم.

پیمان جبلی در ادامه مراسم وداع با پیکر زنده‌یاد کوروش زارعی، با تسلیت درگذشت این هنرمند به جامعه هنر و رسانه و خانواده رسانه ملی اظهار کرد: او مصداق روشن هنرمند مسئول، متعهد و وظیفه‌شناس بود؛ چراکه هنر قدرت دارد و این قدرت با خود مسئولیت به همراه می‌آورد.

رئیس سازمان صداوسیما ادامه داد: هنرمندی که به توانمندی هنر و قدرت تأثیرگذاری آن واقف باشد و این ظرفیت را در مسیر مسئولیت اجتماعی، آرمان‌ها، باورها و اعتقادات اصیل خود به کار بگیرد، هنرمندی مسئول است.

جبلی با بیان اینکه هنرمند مسئول از قدرت نفوذ و تأثیرگذاری خود بر افکار عمومی آگاهی دارد، تصریح کرد: چنین هنرمندی این ظرفیت را در مسیر ارزش‌های اعتقادی، آرمان‌های ملی، دینی و انقلابی به کار می‌گیرد و حتی ممکن است برای ایستادگی بر باورهای خود از فرصت‌های مادی بسیاری چشم‌پوشی کند، اما به مسئولیت اجتماعی‌اش پایبند بماند.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی هنرمندان در بزنگاه‌های حساس افزود: هنرمندی که با درک صحیح شرایط، در موقعیت‌هایی که نیازمند حضوری فعال، مؤثر و تعیین‌کننده است به میدان می‌آید، هنرمندی مسئولیت‌شناس و متعهد است و مرحوم زارعی از جمله همین هنرمندان بود.

رئیس رسانه ملی با اشاره به ظرفیت‌های هنری کشور گفت: ایران از استعدادهای هنری متعهد و مسئول کم ندارد، اما متأسفانه بسیاری از این هنرمندان برای مدت‌ها گمنام باقی می‌مانند؛ زیرا فرصت‌های لازم برای معرفی و بروز توانمندی‌هایشان فراهم نمی‌شود یا از سوی نهادهای مسئول به‌درستی شناسایی نمی‌شوند.

جبلی با اشاره به پیشینه هنری زنده‌یاد زارعی اظهار کرد: او هنرمندی بود که از میناب برخاست و از دوران نوجوانی استعداد خود را در عرصه هنرهای نمایشی و تئاتر نشان داد. پس از حضور در تهران و فعالیت در عرصه سینما و تلویزیون نیز به‌تدریج توانست خود را به جامعه هنری و مخاطبان معرفی کند. ایفای نقش در مجموعه تلویزیونی «یوسف پیامبر» از جمله نقش‌های ماندگار او بود.

رئیس سازمان صداوسیما در ادامه با اشاره به دیدار خود با مرحوم زارعی در ماه‌های گذشته گفت: چند ماه قبل در سفری به قم، افتخار گفت‌وگویی مفصل با ایشان را داشتم. با وجود اینکه وضعیت جسمانی مناسبی نداشتند، همچنان دغدغه‌های همیشگی خود را که از دوران جوانی با ایشان همراه بود، دنبال می‌کردند.

جبلی هنرهای نمایشی، تئاتر مقاومت، بین‌المللی شدن این گونه نمایشی و توسعه تئاتر دینی، اعتقادی و انقلابی را از جمله دغدغه‌های جدی زارعی برشمرد و افزود: او همواره این موضوعات را از مسئولان مطالبه می‌کرد و پیگیر تحقق آنها بود.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های زارعی در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: او در مدت نزدیک به ۱۰ سال مدیریت هنری در حوزه هنری، آثار و یادگارهای ماندگاری از خود بر جای گذاشت که احیای تئاتر بچه‌های مسجد، پیگیری ایده بین‌المللی شدن تئاتر مقاومت و ابتکارات در زمینه تئاتر مرتبط با مناسبت‌های اعتقادی، به‌ویژه اربعین، از جمله آنهاست.

رئیس رسانه ملی این اقدامات را بخشی از میراث ارزشمند هنری و فرهنگی زارعی دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم میراث‌دار شایسته‌ای برای تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و خدمات او باشیم و قدر این زحمات را بدانیم.

آقاخانی: زارعی نمونه‌ای از زندگی سالم و اخلاق‌مدار در عرصه هنر بود

ایوب آقاخانی با تجلیل از منش شخصی و حرفه‌ای زنده‌یاد کوروش زارعی، او را الگویی از سلامت اخلاقی، صداقت و مسئولیت‌پذیری در عرصه هنر و مدیریت فرهنگی دانست و گفت: کسانی که هنرمندان را به بی‌اخلاقی متهم می‌کنند، چرا لنز دوربین خود را بر زندگی کوروش زارعی نمی‌اندازند؟

به گزارش ایرنا، ایوب آقاخانی در مراسم گرامیداشت زنده‌یاد کوروش زارعی با اشاره به جایگاه و شخصیت این هنرمند اظهار کرد: همه کسانی که امروز اینجا حضور دارند، به احترام او آمده‌اند و او را می‌شناسند؛ بنابراین می‌خواهم درباره ویژگی‌های دیگری از شخصیتش صحبت کنم.

وی افزود: سخن گفتن درباره کوروش، سخن گفتن درباره یک پدیده است. او کارهای فرهنگی بسیاری انجام داد، اما برای شیوه زیست و منش شخصی‌اش ارزش بیشتری قائلم.

آقاخانی با تأکید بر اینکه زارعی نمونه‌ای از زندگی سالم و اخلاق‌مدار در عرصه هنر بود، ادامه داد: او اینجا آرمیده است تا به ما یادآوری کند که می‌توان هنرمند بود و سالم زندگی کرد. او پشت و رو نداشت و انسانی زلال بود.

این هنرمند با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی زارعی گفت: می‌توان مدیر فرهنگی بود، سیاست‌ورزی نکرد و شکست هم نخورد؛ می‌توان امکانات فراوانی در اختیار داشت، اما هرگز خطا نکرد و انسان باقی ماند. هنوز هم می‌توان الگو بود.

وی با بیان اینکه جهان امروز از الگوها و اسطوره‌ها خالی شده است، تصریح کرد: باید الگوها را در میان خودمان جست‌وجو کنیم. کوروش زارعی تجسم یک اسطوره و الگو بود و نشان داد می‌توان چنان سلوکی داشت که حتی منتقدان نیز در برابر انسان تعظیم کنند.

آقاخانی در ادامه با بیان اینکه به شخصیت و حتی شیوه رفتن زارعی غبطه می‌خورد، گفت: به او حسادت می‌کنم؛ حتی به شیوه رفتنش. می‌توان کوروش زارعی بود.

وی در پایان با انتقاد از افرادی که هنرمندان را به بی‌اخلاقی متهم می‌کنند، خاطرنشان کرد: آن بی‌اخلاق‌هایی که هنرمندان را به بی‌اخلاقی متهم می‌کنند، چرا لنز تله دوربین خود را بر زندگی کوروش زارعی نمی‌اندازند؟

گواهی می‌دهم که کوروش زارعی نفاق و ریا نداشت

فاضل نظری شاعر نیز در این آیین شعری را با این مضمون خواند؛ «در این میخانه مستی می‌کنند از فرط هوشیاری/نمی‌بینند غیر از دوست را در خوابِ بیداری/چو عطر از شیشه، روح از جسم شوق پرزدن دارد/ نمی‌گنجند جان‌ها در بدن‌ها از سبک‌باری»

وی اظهار کرد: برای من صحبت کردن از کوروش زارعی آسان است اما نه در چنین مجلسی، برای من سخت است؛ یادآوری خاطره‌هایی که احساس می‌کنم تجدیدشان دیگر میسر و ممکن نیست.

نظری افزود: کوروش یک انسان معمولی نبود همچون او دیگر نیست. فکر کنیم می‌توان کوروش‌ها را تکثیر کرد. کوروش یک‌دانه بود. آنهایی که با او زندگی کردند و از نزدیک خوشبختانه دمسوزی و مصاحبتش شدند، می‌دانند من چه می‌گویم.

این شاعر افزود: در مراسم خداحافظی زارعی از مسئولیت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، جمله‌ای گفتم، آن را دوباره می‌گویم؛ کوروش بازیگر خوبی هم بود، کارگردان بود، هنرمند بود، مدیر اجرایی بود اما خودش بود. اگر به چیزی اعتقاد داشت و اگر هر حرفی می‌زد، برخلاف خیلی از مردم این روزگار که روی نقاب‌هایشان نقاب می‌زنند، کوروش بی‌نقاب بود؛ خودش بود.

وی بیان کرد: آقای زارعی اگر باور و اعتقادی را اعلام می‌کرد به آنها باور داشت؛ شاید من با بعضی از باورهایش موافق نبودم یا همراه نبودم یا بودم اما می‌دانستم این یک واقعیت است. گواهی می‌دهم که کوروش نفاق نداشت، ریا نداشت. کوروش زندگی واقعی‌اش را به نمایش گذاشت؛ این بختی است که در این روزگار ممکن است نصیب خیلی از ما نشود؛ ممکن است خیلی از ما به‌ دلیل منافع کوچک دنیا و موفقیت‌های حقیر این جهان کوچکِ زودگذر، باورهایمان را پنهان کنیم، دروغ بگوییم، ریا بورزیم، نفاق کنیم. کوروش واقعی بود؛ این توفیق را پیدا کرده بود که در حوزه اعتقاداتش کار کند و چه از این شیرین‌تر و گواراتر از این ویژگی.

نظری گفت: من در مواجهه با مرگ به‌ خصوص مرگ عزیزان تا مدت‌ها شاید باورش برایم دشوار باشد که این آدم‌ها دیگر در کنار ما نیستند. کوروش غریب بود؛ در تهران غریب بود، در قم هم همین‌طور. کوروش از میناب بندرعباس آمده بود اما ما احساس می‌کردیم ما مهمان او هستیم؛ زیرا بسیار خون‌گرم و صمیمی بود.

این شاعر افزود: کوروش زارعی به هر حال رفت؛ شاید ۵۴ سال در این دنیا زندگی کرد اما من که توفیق همکاری با او را داشتم، سال‌ها می‌دیدم که شب‌ها هم گاهی در محل کارش می‌ماند، عمر پربرکتش در واقع خیلی بیشتر از ۵۴ سال است.

وی بیان کرد: «کفا بالموت واعظاً»؛ مرگ برای نصیحت کردن انسان کافی است. نصیحت‌کننده‌ای برای ما بهتر از مرگ نیست. همه ما خواهیم رفت، تصور مرگ برای خود انسان خیلی دشوار است؛ انسان می‌تواند مرگ عزیزترین عزیزانش را تصور کند و جهان را بدون آنها متصور شود اما برای اینکه تصور کند خودش روزی چشم از این جهان برمی‌بندد، چون میل به جاودانگی هست، ما جاودانه‌ایم برای این نمی‌توان گریست؛ ما جاودانه‌ایم و احساس مردن خودمان را نداریم.

اما به خودم می‌گویم، یک اتفاق ناگهانی؛ و چه مرگ شیرین و گوارایی، چه مرگ ناگهانی با اعتقاداتش، با باورهایش تا آخرین لحظه بر باورهایش ایستاد.

نظری گفت: امیدوارم که روح کوروش زارعی مستغرق دریای رحمت باشد؛ غرق در شادی و غرق در دریای بخشایش خداوند باشد و به همین خاطر، از شما می‌خواهم برای شادی روح این دوست نازنین، باصفا، مهربان و هنرمند فاتحه‌ای و صلوات بخوانید.

کوروش زارعی، هنرمند قرآنی، جهادی و متقی بود

حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این آیین اظهار کرد: کوروش زارعی، هنرمند قرآنی، جهادی، مکتبی، متعهد و متقی بود. بسیاری از شما خاطره آغوش گشوده‌اش، حس برادری و برابری با او را به یاد دارید. لحظه‌ لحظه مصاحبت با او برای خیلی‌ از شما خاطرات بی‌بدیلی ساخته است.

قمی با بیان خاطره‌ای از سفر با زنده‌یاد زارعی به بصره گفت: سفرهای مختلفی با یکدیگر به محضر امام رئوف (ع)، فاطمه معصومه (س) داشتیم اما آن سفر بصره، استقبال مردم عراق از آقای زارعی به‌عنوان یک هنرمند محبوب بین‌المللی در ترکیه، لبنان، عراق، تونس، سوریه و کشورهای دیگر، تواضعش را آن زمان‌ها می‌شد دید. اخلاص، گاهی قابل رؤیت بود در رفتار متواضعانه‌اش است.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: زنده‌یاد زارعی سر تسلیم فرود می‌آورد و از هنر و مؤلفه‌های هنر متعهد الهی آسمانی انقلابی سخن می‌گفت؛ هنری که امروز مرزها را فتح می‌کند. این برادر عزیز زمانی که پیش من آمد از روی عزت‌نفس می‌گفت برای دردل می‌آیم، خواسته‌ای ندارم. یکی از دردل‌هایش، کم‌توجهی به بانوان در عرصه هنر بود؛ همسر و خانواده هنرمندش بهانه‌ای می‌شد که در این تئاتری که هنر مادر است؛ به تعبیر آن شهید عزیزمان سرمایه‌های خوبی وجود دارد. همین گروه هنر مقدس، بهانه‌های مختلفی برای گفت و گو در این باره بود.

وی بیان کرد: آن نگاه بلند بین‌المللی و مثبت به مردم ایران و مردم منطقه برای کار جدی قرآنی، حوزه مقاومت مثل تأکید بر محور بانوان، ممیزات اندیشه‌ای هم برای ما می‌ساخت. نسبت قرآن نه فقط خلقیات و خصائص رفتاری برجسته‌اش، ما را عاشق و دلتنگ آقای زارعی نساخته است؛ او در این حوزه‌ها حرف، نگاه و اندیشه داشت و قابل اعتنا بود. مدیر، با اراده و پیگیر بود.

قمی گفت: کارهای زنده‌یاد زارعی تشریفاتی نبود، اهل ادا و اصول نبود. مانعی نمی‌توانست او را متوقف کند. راه پیدا می‌کرد، از کنار موانع عبور می‌کرد و کار را به آنچه معتقد بود می‌رساند. ذوق می‌کرد و بعد در قالب دردل توصیف می‌کرد که چه موانعی در این سیستم باید گشایش پیدا کند و مانع‌زدایی شود. سر موقع، اهل هزینه دادن بود؛ سال ۱۴۰۱ در جشنواره تئاتر فجر فعالیت او، دلسوزی در کنار ادب، تواضع و اخلاص بود. در شرایط سخت بیماری نیز روحیه عالی داشت و وعده برنامه‌های مهمی را که در آینده نزدیک می‌داد.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: به گروه‌های جوان‌تر از تئاتر مسجد گرفته تا فعالیت‌های هنری دیگر برای اربعین میدان می‌داد. یاد او در این مسیر زنده و با صلابت و افتخار باقی خواهد ماند.

امیرعلی زارعی فرزند زنده‌یاد کوروش زارعی نیز در این آیین اظهار کرد: کوروش زارعی با همه مردم همچون کف دست، صاف و ساده رفتار می‌کرد و با همه خوب رفتار می‌کرد و این آموزه را از امام حسین (ع) داشت. فقط پدرم با افرادی که به ایران پشت کردند، خوب نبود. او جانش را برای ایران می‌داد. حسین پورکریمی گفت که با پدر تماس گرفت تا با او صحبت کند اما گفتند خواب است، نه، بابا یک هفته خواب نداشت، سکسکه امانش را بریده بود، نفس نمی‌توانست بکشد، اکنون خوابیده است.

وی ضمن قدردانی از هنرمندان و مردم برای حضور در مراسم تشییع زنده‌یاد زارعی گفت: دست تک‌تک‌تان را می‌بوسم، حس تک‌تک‌تان را می‌بوسم؛ خدا به مادر و خواهرم صبر بدهد، خدا خیرتان بدهد. پدرم می‌گفت که حوزه هنری خانه من است، همیشه در این مسجد نمازش را می‌خواند، همیشه پای این رواق شهدا گریه می‌کرد، اکنون هم کنار همین رواق خوابیده است. اکنون هم پرچم «یا حسین (ع)» رویش است. خدا به مادر و خواهرم صبر بدهد.

در پایان این آیین ضمن مداحی مرشد محسن میرزاعلی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی بر پیکر زنده‌یاد کوروش زارعی نماز خواند.

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر زنده‌یاد زارعی چهارشنبه (۲۰ آبان ماه) در شهر قم برگزار خواهد شد.

مراسم یادبود این هنرمند فقید نیز یکشنبه (۲۴ آبان ماه) از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مسجد شهید آیت‌الله خامنه‌ای حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

کوروش زارعی کارگردان، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون یکشنبه (۱۷ آبان ماه) پس از دوره‌ای بیماری درگذشت. زارعی متولد سال ۱۳۵۱ در میناب استان هرمزگان بود، او از ۱۳ سالگی فعالیت خود را در حوزه تئاتر آغاز کرد. این علاقه او در دوران دبیرستان نیز ادامه یافت و در حالی که هنوز دانش‌آموز بود، نمایش «گل و جهله» را کارگردانی کرد که مقام دوم جایزه کانون ملی منتقدان ایران را کسب کرد.

زارعی پس از اخذ مدرک کارشناسی در رشته هنرهای نمایشی، فعالیت هنری خود را به صورت جدی در حوزه تئاتر آغاز کرد. او سال ۱۳۸۱ با سریال «غروب بی پایان» به کارگردانی جواد افشار وارد قاب تلویزیون شد، زارعی سال ۱۳۸۳ با بازی در سریال «یوسف پیامبر» در نقش لاوی برادر بزرگ حضرت یوسف به شهرت رسید.

ایفای نقش در فیلم‌های «روز رستاخیز»، «امپراطور جهنم»، سریال‌های «آنام»، «کیمیا»، «مختارنامه»، کارگردانی نمایش‌های «کانال کمیل»، «فیروزه که می‌خواند»، «شب مویه‌ها»، «زنان مهتابی مرد آفتابی»، «بانوی بی‌نشان»، «ماه معصوم»، «راکب»، ایفای نقش در نمایش‌های «خاک سبز»، «شام غریب»، «غمنامه فرات»، «خورشید کاروان»، «بر دار شدن حسین‌بن‌منصور ‌حلاج»، «مرگ در ساعت مرغابی»، «مسافران مرو»، «دکتر استوکمان» و «رویاهای خلیح فارس» از سوابق زارعی است.

نمایش «آینه» به کارگردانی کوروش زارعی در فستیوال جاده ابریشم آلمان سال ۲۰۰۰ میلادی با استقبال بی‌نظیر مخاطبان و تقدیر هنرمندان آلمانی روبه رو شد.

عضویت در انجمن بازیگران و کارگردانان خانه تئاتر، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، دبیر چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر، دبیر دهمین همایش تئاتر پیاده روی اربعین(روایت راهیان)، مسئولیت هدایت و راهبری واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان تهران، مسئولیت واحد کارشناسی دفتر مرکزی نمایش بچه‌های مسجد، داور بخش «افق مقاومت» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت از دیگر سوابق زارعی است. (گزارش در حال تکمیل است).

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