به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به‌مناسبت ایام عزای فاطمی، دومین نشست از سلسله‌نشست‌های «افق روایت» با عنوان «دفاع از حریم ولایت در منظومه فکری و عملی حضرت زهرا(س) و مسئولیت اجتماعی زنانِ مبعوث‌شده» دوشنبه ـ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵ ـ برگزار شد.

در این نشست که از سوی اداره کل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با همکاری اداره تبلیغ در رسانه و فضای مجازی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا(س) برگزار شد، سرکار خانم دکتر رکن‌آبادی؛ مدیرکل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به تحلیل جامع سیره و رسالت جهانی بانوی صدیقه کبری (س) پرداخت.

دکتر رکن‌آبادی با تأکید بر ضرورت گذار از «محبت عاطفی» به «معرفت عملی»، خواستار تشکیل نهضت معرفت فاطمی در سطح بین‌المللی و شبکه‌سازی میان زنان مسلمان جهان برای دفاع از ارزش‌های انسانی و الهی شد.

رکن‌آبادی، ولایت در اندیشه حضرت زهرا(س) را فراتر از یک جایگاه تاریخی، به‌عنوان «محور استمرار هدایت و تضمین‌کننده انسجام امت» معرفی و با استناد به خطبه فدکیه، تأکید کرد که دفاع از ولایت در منطق فاطمی، در واقع دفاع از حقیقت دین و جلوگیری از انحراف مسیر جامعه اسلامی است.

مدیرکل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در تبیین نقش زنان، بر سه سطح از مسئولیت یعنی «خودسازی، تربیت خانواده و اصلاح جامعه» تأکید و تصریح کرد: زن مبعوث‌شده نسبت به جامعه خود بی‌تفاوت نیست و در برابر جهل و تحریف، سکوت نمی‌کند.

وی افزود: «حضرت زهرا (س) نشان دادند که یک زن می‌تواند در اوج بندگی، هم در خانواده نقش‌آفرین باشد و هم در حساس‌ترین لحظات تاریخ، از حقیقت و هدایت جامعه دفاع کند.»

در ادامه دکتر رکن‌آبادی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی جوامع اسلامی در حوزه‌های هویت دینی، خانواده و مرجعیت فکری، بر این نکته تأکید کرد که زنان امروز برای ایفای رسالت خود، نیازمند «بصیرت، دانش، قدرت تحلیل و مهارت‌های ارتباطی در عرصه‌های بین‌المللی» هستند.

وی پرسش‌های بنیادینی را نیز برای سنجش میزان پیوند زنان با سیره فاطمی مطرح کرد، از جمله: «آیا معرفت ما به مسئولیت تبدیل شده است؟ و آیا توانسته‌ایم پیام مکتب اهل‌بیت را به نسل جدید منتقل کنیم؟»

دکتر رکن‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به محدود کردن سیره حضرت زهرا(س) به مناسبت‌های سالانه هشدار داد و اظهار داشت: «ما باید بتوانیم سیره فاطمی را با زبان هنر، ادبیات، سینما، آموزش و رسانه‌های اجتماعی به نسل جدید معرفی کنیم. هدف ما باید عبور از بیان صرفاً مناسبتی و حرکت به سمت نهادینه‌سازی این اندیشه در ساختارهای فرهنگی و آموزشی باشد.»

وی با اشاره به جایگاه دختران و جوانان، تأکید کرد که باید این حقیقت را تبیین کرد که زن مسلمان می‌تواند در عین حفظ هویت دینی، در عرصه‌های علم، مدیریت و خدمت اجتماعی پیشگام باشد.

دکتر رکن‌آبادی همچنین با تبیین دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، به بررسی نگاه جامع ایشان به شخصیت زن پرداخت و اظهار داشت: «دیدگاه رهبر شهید انقلاب، نه زن را در نقش خانوادگی محدود می‌کند و نه حضور اجتماعی او را با هویت دینی در تضاد می‌بیند. رهبر شهید سیره حضرت زهرا(س) را الگویی جامع برای تمامی ابعاد زندگی، از تربیت فرزند تا فعالیت سیاسی و دانش، معرفی کرده‌اند.»

در ادامه، دکتر رکن‌آبادی با استفاده از تعبیر «زنان مبعوث‌شده»، الگویی از زن را ترسیم کرد که رسالت خود را در سه سطح دنبال می‌کند: «بعثت درونی و خودسازی»، «بعثت خانوادگی و تربیتی» و در نهایت «بعثت اجتماعی».

وی تأکید کرد که زن مبعوث‌شده، خود را در برابر خداوند، جامعه و نسل آینده مسئول می‌داند و از درون خانواده به سوی اصلاح جامعه گام برمی‌دارد.

رکن‌آبادی در انتها با ارائه سه پیشنهاد عملی برای حضور جهانی زنان در عرصه بین‌الملل به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. شکل‌گیری نهضت معرفت فاطمی: فراتر رفتن از برنامه‌های مناسبتی و طراحی برنامه‌های آموزشی و پژوهشی چندزبانه برای معرفی شخصیت علمی و سیاسی حضرت زهرا(س).

۲. تربیت نسل جدید: توانمندسازی دختران نوجوان برای حضور علمی و فرهنگی در جهان، همزمان با حفظ هویت دینی.

۳. شبکه‌سازی و هم‌افزایی: پیوند دادن ظرفیت‌های زنان مسلمان در کشورهای مختلف برای همکاری در حوزه‌های عدالت اجتماعی، تولید محتوای فرهنگی و دفاع از کرامت انسانی.

دکتر رکن‌آبادی تأکید کرد که سیره حضرت زهرا(س) الگویی جامع و زنده برای تمام نسل‌هاست و ایمان بدون مسئولیت اجتماعی کامل نمی‌شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست، سرآغاز همکاری‌های گسترده‌تر میان زنان مسلمان در جهان باشد.

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