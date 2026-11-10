به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حامد شب‌خیز مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور در پی درگذشت کوروش زارعی؛ هنرمند فرهیخته و پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون پیام تسلیت صادر کرد.



متن این پیام بدین شرح است:



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُون



با نهایت تاثر و تاسف، عروج آسمانی زنده یاد؛ مرحوم کوروش زارعی، هنرمند متعهد، ولایتمدار و از پیشگامان عرصه‌ی نمایش‌های دینی و انقلابی را به خانواده معزز و مکرم، جامعه‌ی هنرمندان و علاقمندان آن فقید سعید تسلیت عرض می‌نماییم.

مرحوم کوروش زارعی از سرآمدان و پیشگامان نوع جدیدی از هنرهای نمایشیِ دینی، اهل بیتی و انقلابی بود که عمر گرانبهای خود را در راه خدمت به اسلام ناب محمدی(ص) و ایران عزیز و مقتدر صرف نمود. استاد زارعی در مدرسه عشق نیز فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده و از موسسین انجمن هنرهای نمایشی بسیج هنرمندان بودند، سال‌ها نیز ریاست این انجمن را بر عهده داشتند.ایشان آثار ماندگار و ارزشمند و تربیت نیروی هنرمند متعهد و بسیجی را نیز در این سازمان به یادگار گذاشته‌اند.

استاد زارعی که از تربیت‌یافتگان مکتب هنری انقلاب اسلامی بود؛ توانست در طول عمر شریف خود صحنه‌های نمایش، پرده‌های سینما و قاب‌های تلویزیون را به سنگر دفاع از حق و حقیقت، انسان و انسانیت تبدیل نماید.

سازمان بسیج هنرمندان کشور بر خود فرض می‌داند ضمن گرامیداشت نام بلند این هنرمند با اخلاص که محبوبیت خود را نیز از خدمت خالصانه‌اش بدست آورده بود، در راستای نشر معارف و آثار استاد کوروش زارعی که مسئول انجمن هنرهای نمایشی بسیج هنرمندان کشور نیز بودند، تمام توان خود را به کار گیرد تا ان‌شاءالله راه آغاز شده توسط این هنرمند انقلابی را به قله‌های تجلی نزدیک‌تر نماید.



حامد شب‌خیز

مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور

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