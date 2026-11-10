یه گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی پلیس طالبان در استان تخار افغانستان اعلام کرد که بر اثر انفجار یک بمب‌دستی در این استان، یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است.

بر اساس اطلاعیه این فرماندهی، این انفجار روز دوشنبه (۱۸ آبان)، در منطقه «مسجد مهاجرین» شهرستان خواجه‌غار رخ داده است.

به گفته فرماندهی پلیس طالبان، افراد یادشده بمب‌دستی را به همراه مقداری ضایعات فلزی جمع‌آوری کرده بودند، اما درباره علت دقیق انفجار و چگونگی وقوع آن توضیحی ارائه نشده است.

این حادثه در حالی رخ داده است که روز گذشته نیز انفجار یک بمب‌دستی در استان غزنی به جان‌باختن جوانی ۲۵ ساله منجر شد.

افغانستان همچنان یکی از کشورهای به‌شدت آلوده به مین‌ها و بقایای مواد انفجاری است؛ بقایایی که از دهه‌ها جنگ در این کشور بر جای مانده و همچنان جان شهروندان، به‌ویژه کودکان، را تهدید می‌کند.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، بیش از سه میلیون نفر در افغانستان در فاصله یک کیلومتری مواد منفجره و مناطق آلوده به بقایای جنگی زندگی می‌کنند. این سازمان همچنین اعلام کرده است که بیش از ۸۰ درصد قربانیان انفجار مین‌ها و مهمات منفجرنشده در افغانستان را کودکان تشکیل می‌دهند.

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