به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دبیرخانه این کنگره از آغاز فرآیند اجرایی دومین کنگره بین‌المللی شهدای هنرمند خبر داد و افزود؛ دبیرخانه شورای سیاستگذاری دومین کنگره بین‌المللی شهدای هنرمند ذیل ستاد مرکزی این کنگره در ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کار خود را آغاز کرد.

محمد جواد کهندل‌پور افزود: شورای سیاستگذاری دومین کنگره بین‌المللی شهدای هنرمند که از روز چهارشنبه هفته جاری اولین جلسه خود را برگزار خواهد کرد متشکل از افراد حقیقی و روسای دستگاه‌های فرهنگی از جمله؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس شورای عالی سیاستگذاری، رئیس حوزه هنری به عنوان قائم مقام شورا، رئیس سازمان بسیج هنرمندان به عنوان دبیر شورا و دبیرکل کنگره و روسای سایر دستگاه‌های مرتبط، خواهد بود.

کهندل‌پور با اشاره به اینکه مقدمات این کنگره از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده، گفت: دومین کنگره بین‌المللی شهدای هنرمند که پس از ۱۲ سال برگزار می‌شود تا اسفندماه امسال ادامه خواهد داشت و طی این مدت ۳۲ اجلاسیه استانی، ۸ اجلاسیه تخصصی ویژه شهدای رشته‌های مختلف هنری، یک اجلاسیه شهدای جبهه مقاومت و بین‌الملل و یک اجلاسیه نهایی در تهران و استان‌های سراسر کشور برگزار خواهد شد.

دکتر کهندل‌پور در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: تولیدات هنری فاخری از جمله ۲ عنوان مینی سریال، یک تله فیلم، ۲ سمفونی در سطح ملی، یک نمایش میدانی بزرگ و تولیدات ویژه فضای مجازی در این کنگره رقم خواهد خورد.

.....

پایان پیام/ ۲۱۸