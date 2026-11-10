به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهوری کوبا، روز دوشنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی، ضمن محکوم کردن راهبرد فشار اقتصادی ایالات متحده علیه این کشور، بر عزم دولت و مردم کوبا برای دفاع از حاکمیت ملی در برابر اقدامات خصمانه واشنگتن تأکید کرد.

این موضع‌گیری در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، صورت گرفت که با اشاره به تشدید محاصره اقتصادی، تجاری و مالی تحمیل‌شده علیه کوبا، از پیروزی واشنگتن بر این کشور سخن گفته بود.

دیاز کانل در پاسخ به این تهدیدها تصریح کرد: سرنوشت کوبا هرگز در شمال تعیین نخواهد شد. ما این موضوع را از نخستین روز ژانویه ۱۹۵۹ (۱۱ دی ۱۳۳۷) به‌روشنی اعلام کرده‌ایم و هر اندازه هم که نقشه‌های یانکیها برای تلاش در جهت به زانو درآوردن ما ناراست و منحرف باشد، این موضع تغییر نخواهد کرد. آنها باید تاکنون این موضوع را فهمیده باشند.

رئیس‌جمهوری کوبا همچنین با انتقاد از پیامدهای سیاست‌های آمریکا علیه مردم این کشور، مسئولیت واشنگتن در قبال آنچه مجازات جمعی مردم کوبا خواند، مورد تأکید قرار داد و گفت: این امری پلید است که مسئولیت مجازات جمعی تحمیل‌شده بر مردم کوبا را نپذیرند؛ مجازاتی که از طریق محاصره جنایتکارانه سوخت و تعقیب و آزار بیمارگونه هر آنچه در خدمت توسعه و رفاه مادی این کشور است، اعمال می‌شود.

وی در ادامه، تلاش‌های آمریکا برای توجیه سیاست‌های خود را با انتشار اطلاعات نادرست و دروغ‌پردازی مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: دروغ‌هایی که با آنها تلاش می‌کنند این نسل‌کشی را در برابر مردم آمریکا و دیگر نقاط جهان توجیه کنند، هر روز مضحک‌تر می‌شود، اما در مقابل، شمار کسانی که این دروغ‌ها را باور می‌کنند، روزبه‌روز کمتر می‌شود.

دیاز کانل در پایان با تأکید بر تداوم ایستادگی هاوانا در برابر فشارهای واشنگتن خاطرنشان کرد: «کوبا به مبارزه برای حقیقت و عدالت ادامه خواهد داد» و افزود: «کوبا تهدید نیست؛ محاصره تهدید است».

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