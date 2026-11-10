به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، به مناسبت روز جهانی علم برای صلح و توسعه، بر ضرورت فراهم شدن فرصت‌های برابر آموزشی برای همه شهروندان این کشور تأکید کرد و خواستار بازگشایی فوری مدارس و دانشگاه‌ها به روی دختران شد.

کرزی امروز (۱۹ آبان) هم‌زمان با روز جهانی علم برای صلح و توسعه، در پیامی در ایکس اعلام کرد که علم و دانش در تأمین ثبات، پیشرفت و رفاه جوامع بشری نقشی حیاتی دارد.

وی تأکید کرد که افغانستان نیز مانند هر جامعه دیگری به علم و دانش نیازمند است و تنها زمانی می‌تواند از وابستگی به کشورهای دیگر رهایی یابد، بر مشکلات خود غلبه کند و به سوی پیشرفت حرکت کند که زمینه آموزش و تحصیل برای همه شهروندان آن فراهم باشد.

رئیس‌جمهور پیشین افغانستان در ادامه بار دیگر از مسئولان طالبان خواست هرچه سریع‌تر درهای مدارس و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کنند تا این کشور با بهره‌گیری از توان و دانش نسل آموزش‌دیده خود، به پیشرفت و رفاه دست یابد.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در مرداد ۱۴۰۰ به‌تدریج محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش دختران اعمال کردند. این گروه در فروردین ۱۴۰۱ از ادامه تحصیل دختران در مدارس متوسطه جلوگیری کرد و در آذر همان سال نیز تحصیل زنان و دختران در دانشگاه‌ها را ممنوع اعلام کرد. با گذشت بیش از چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت، دختران افغانستان همچنان از حق تحصیل در مقاطع متوسطه و دانشگاه محروم هستند.

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