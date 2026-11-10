به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا، با حمله به ترامپ، بیان داشت آمریکایی‌ها خسته شده‌اند از اینکه به آن‌ها گفته می‌شود باید این شرایط را تحمل کنند.

وی افزود مردم آمریکا در حالی که به‌دلیل جنگی که هرگز خواهان آن نبودند، مجبورند برای هر گالن بنزین ۴ دلار و ۵۰ سنت بپردازند.

وی تأکید کرد مردم آمریکا به‌روشنی خواسته‌های خود را اعلام کرده‌اند: پایان دادن به جنگ ترامپ، متوقف کردن تعرفه‌های او، کاهش هزینه‌های خدمات درمانی، ممنوعیت خریدوفروش سهام توسط اعضای کنگره و رئیس‌جمهور و بسیاری اقدامات دیگر.

..............

پایان پیام