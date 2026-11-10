به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، در دیدار با ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور افغانستان، درباره گسترش روابط دوجانبه، افزایش مبادلات تجاری و استفاده از فرصت‌های اقتصادی میان دو کشور گفت‌وگو کرد.

وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرد که این دیدار با محوریت توسعه مناسبات افغانستان و روسیه و بررسی ظرفیت‌های موجود برای افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری برگزار شده است.

متقی در این دیدار، گسترش روابط با روسیه را مهم دانست و تأکید کرد که دو کشور باید بر اساس منافع متقابل، از فرصت‌های اقتصادی و تجاری موجود به‌صورت مؤثر استفاده کنند.

در این دیدار، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه نیز از تحولات اخیر افغانستان تمجید کرد و تلاش‌های طالبان در مبارزه با مواد مخدر را قابل توجه دانست. کابلوف همچنین گزارش‌های برخی سازمان‌های بین‌المللی درباره مبارزه طالبان با مواد مخدر را مغایر با واقعیت‌ها توصیف کرد.

وزیر امور خارجه طالبان نیز با تأکید بر تعهد این گروه به مبارزه مستمر با مواد مخدر گفت که طالبان مقابله با کشت، تولید و قاچاق این مواد را در دستور کار دارد و این اقدامات را برای افغانستان و کل منطقه مهم می‌داند.