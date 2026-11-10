به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که آمریکا اولین کشور صادرکننده تسلیحات نظامی به اسرائیل به شمار می‌رود، مسئولان آمریکایی از پایان کمک‌های نظامی به این رژیم در آینده‌ای نزدیک خبر داده‌اند.

درهمین راستا، مارکو روبیو مدعی شده که ترامپ می‌خواهد «تأمین مالی (اسرائیل) در اسرع وقت پایان یابد.»

او تأکید کرده که رئیس‌جمهور آمریکا معتقد است اسرائیل «به اندازه کافی مرفه و ثروتمند» است که بدون اتکا به کمک نظامی، سلاح‌های آمریکایی را بخرد.

پیش از این نیز دونالد ترامپ اعلام کرده بود که بر اساس توافق انجام‌شده، کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل تا پایان سال ۲۰۲۶ متوقف می‌شود.

وی البته وعده داده بود که اگر صهیونیست‌ها خواهان کمک باشند، به آن‌ها کمک خواهد کرد.روبیو در ادامه افزوده که اسرائیل «قطعاً» می‌تواند در صورت تمایل تا پایان سال از کمک‌های آمریکا بی‌نیاز شود. وی تأکید کرده که این رژیم خود در حال ساخت سلاح است و علاوه بر آن، بر اساس یک یادداشت تفاهم قرار است تولیدات مشترکی نیز بین اسرائیل و آمریکا انجام شود. او اضافه کرده که «ما بر سر جدول زمانی مذاکره خواهیم کرد.»

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