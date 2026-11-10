به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سامانه ردیابی آزار و اذیت مسلمانان در هند وابسته به کارزار عدالت جنوب آسیا، از تشدید خشونت علیه اقلیت مسلمان و تبعیض ساختاری در این کشور طی سه ماه گذشته خبر داده است.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۱۶ مسلمان کشته‌شده، هشت نفر در حوادث مرتبط با نیروهای دولتی در شش ایالت جان خود را از دست داده‌اند که سه مورد بر اثر تیراندازی پلیس و پنج مورد در بازداشتگاه‌ها یا زندان‌ها رخ داده است. هشت مسلمان دیگر نیز در چهار ایالت به دست گروه‌های افراطی، از جمله گروه‌های موسوم به محافظان گاو، کشته شده‌اند.

با احتساب این موارد، شمار مسلمانانی که از ابتدای سال جاری میلادی به دست عوامل دولتی در هند کشته شده‌اند، دست‌کم به ۲۷ نفر رسیده است. همچنین سال ۲۰۲۶ از زمان آغاز فعالیت این سامانه آماری در ژانویه ۲۰۲۲، مرگبارترین سال از نظر کشتار مسلمانان به دست عوامل غیردولتی بوده است.

بر اساس این گزارش، ایالت اوتار پرادش که یوگی آدیتیانات، از چهره‌های ملی‌گرای هندو، ریاست دولت آن را برعهده دارد، با ثبت ۱۰۳ مورد از مجموع ۱۴۶ حادثه گزارش‌شده، بیشترین سهم را در خشونت‌های سه‌ماهه اخیر داشته است.

پلیس هند در این مدت دست‌کم ۱۱۸ مرد مسلمان را در سراسر کشور در جریان عملیاتی موسوم به «درگیری‌های ساختگی» هدف گلوله قرار داده و زخمی کرده است که ۱۰۵ مورد از آنها در اوتار پرادش رخ داده است. در این شیوه، ماموران پلیس پیش از بازداشت رسمی مظنونان، اغلب آنان را از ناحیه پا هدف گلوله قرار می‌دهند. بیشتر قربانیان نیز با اتهاماتی مرتبط با قاچاق یا کشتار گاو مواجه بوده‌اند.

همچنین تحقیقات آسوشیتدپرس به‌ طور جداگانه نشان داده است که نزدیک به ۹۳ درصد افرادی که از سال ۲۰۲۰ در پرونده‌های مظنون به قاچاق گاو هدف تیراندازی پلیس اوتار پرادش قرار گرفته‌اند، مسلمان بوده‌اند.

آمار رسمی پلیس نیز نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۷ تاکنون، ۱۱۰ نفر از مجموع ۳۱۶ کشته‌شده در درگیری‌های مسلحانه با پلیس در این ایالت مسلمان بوده‌اند؛ این در حالی است که مسلمانان حدود ۱۹ درصد جمعیت اوتار پرادش را تشکیل می‌دهند.

افزایش اظهارات اسلام‌ستیزانه و فشارهای سیاسی

این گزارش همچنین از ثبت موارد متعدد تعرض به مسلمانان همراه با تحقیر مذهبی خبر داده است. ۲۹ مورد سخنرانی نفرت‌پراکنانه علیه مسلمانان در اوتار پرادش ثبت شده که ۱۳ مورد آن از سوی یوگی آدیتیانات، سروزیر این ایالت، ایراد شده است.

همچنین اظهارات هیمانتا بیسوا سارما، سروزیر ایالت آسام و پوشکار سینگ دامی، سروزیر ایالت اوتاراکند، از دیگر موارد مطرح‌شده در گزارش درباره مواضع ضداسلامی رهبران حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (BJP) بوده است.

محدودیت حقوق انتخاباتی و آوارگی مسلمانان

این نهاد حقوق بشری در بخش دیگری از گزارش خود نسبت به اصلاح فهرست‌های انتخاباتی و حذف نام بیش از ۱۳۳ میلیون نفر از فهرست‌های اولیه رای‌دهندگان در سراسر هند از سال ۲۰۲۵ تاکنون ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس این گزارش، در دست‌کم پنج ایالت، اعتراض‌های هماهنگی برای حذف نام رای‌دهندگان مسلمان از فهرست‌های انتخاباتی ثبت شده که نگرانی‌ها درباره محروم‌سازی سازمان‌یافته این اقلیت از حقوق انتخاباتی را افزایش داده است.

بحث‌های دولت هند درباره اجرای طرح سراسری ثبت ملی شهروندان نیز نگرانی‌ها درباره هدف قرار گرفتن مسلمانان بنگالی‌زبان در روند احراز تابعیت را تشدید کرده است.

این گزارش همچنین از تخریب کامل یا جزئی دست‌کم شش مسجد در چهار ایالت هند طی ماه سپتامبر خبر داده است. در ایالت آسام نیز بیش از هزار و ۱۰۰ خانواده که بیشتر آنها مسلمانان بنگالی‌زبان بودند، طی ماه اکتبر از سه منطقه اخراج شدند.

تحقیق دیگری نیز نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۱ تاکنون، در جریان دست‌کم ۳۳ عملیات تخلیه در ایالت آسام، ۲۰ هزار و ۳۸۷ خانواده آواره شده‌اند.

این گزارش در مجموع هشدار می‌دهد که هم‌زمانی خشونت پلیس، گفتمان سیاسی ملی‌گرایانه هندو، اقدامات مرتبط با احراز تابعیت و تصمیم‌های اداری، امنیت و حقوق اساسی اقلیت مسلمان هند را با تهدید فزاینده‌ای مواجه کرده است.

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