به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «یائیر گولان» رئیس حزب دموکرات‌ها در اسرائیل گفت: نخستین تصمیمی که پس از تشکیل دولت جدید خواهیم گرفت، تشکیل یک کمیته رسمی تحقیق درباره ناکامی ۷ اکتبر خواهد بود.

اظهارات گولان در حالی است که احزاب مخالف بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که بر سر معرفی ماتان کاهانا، وزیر پیشین به‌ عنوان رئیس جدید کنست و آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» به‌ عنوان رئیس کمیته امور خارجی و امنیت پارلمان به توافق رسیده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه عبری «تایمز اسرائیل»، این توافق میان گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یشار»، لیبرمن، نفتالی بنت از ائتلاف «با هم»، یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌ها و یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون حاصل شده است.

این توافق در آستانه مراسم سوگند اعضای بیست‌وششمین دوره کنست در روز سه‌شنبه حاصل شده است. احزاب مخالف در تلاش‌ هستند عامیر اوحانا، رئیس کنونی کنست از حزب لیکود به ریاست نتانیاهو را برکنار کنند.

اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی روز یکشنبه رسماً مأموریت تشکیل کابینه را به آیزنکوت سپرد. او پس از دریافت حمایت ۶۷ نماینده در برابر ۴۶ نماینده حامی نتانیاهو، این مأموریت را دریافت کرد.

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