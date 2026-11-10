به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز سه‌شنبه 19 آبان‌ماه در نشست کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی گفت که روسیه امیدوار است آمریکا دیگر سناریوی نظامی برای تحولات ایران را در نظر نگیرد.

وی تصریح کرد که مسکو همواره بر ضرورت حل‌وفصل سیاسی بحران در منطقه خاورمیانه تأکید می‌کند.

علاوه بر این الکی ددوف، سفیر روسیه در تهران نیز در گفتگو با خبرگزاری ریانووستی در پاسخ به این پرسش که «ایرانیان چه چیزی را مسئله اصلی در روابط خود با ایالات متحده می‌دانند؟»، گفت: فقدان کامل اعتماد. ایرانیان دلایل کافی دارند که عمیقاً به آمریکا بی‌اعتماد باشند؛ بنابراین، به عنوان گام نخست، ایالات متحده و اسرائیل باید اقداماتی را برای احیای این اعتماد انجام دهند.

ددوف در ادامه در خصوص جنگ آمریکا علیه ایران خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که این مناقشه باید تنها از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل‌وفصل شود؛ اگر حسن نیت از سوی همه طرف‌ها وجود داشته باشد، دستیابی به این هدف ممکن است.

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