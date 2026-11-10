به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس نظرسنجی جدید رویترز/ایپسوس، اکثریت آمریکایی‌ها از کنگره جدید این کشور می‌خواهند برای پایان دادن به جنگ ضد ایران و لغو تعرفه‌های وضع‌شده توسط دونالد ترامپ اقدام کنند.

این امر نشان‌دهنده مطالبه‌ای برای اقدام فوری جهت رسیدگی به معضل هزینه‌های بالای زندگی است.

نتایج این نظرسنجی که طی چهار روز انجام شده و روز دوشنبه به پایان رسیده است، نشان می‌دهد 93 درصد دموکرات‌ها و 51 درصد جمهوری‌خواهان از اقدام کنگره برای خاتمه دادن به درگیری با ایران حمایت می‌کنند.

این درگیری در ماه فوریه با مشارکت آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شد.

نتایج این نظرسنجی همچنین از افزایش مطالبه عمومی برای اقدام کنگره در راستای کاهش فشارهای اقتصادی و رسیدگی به هزینه‌های بالای زندگی در آمریکا حکایت دارد.

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