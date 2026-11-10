به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر اعلام کرد: هم ایران و هم طرف آمریکایی تمایل خود را برای گفت‌وگو و دیپلماسی نشان داده‌اند که خبر خوبی است، اما برای جلوگیری از دور جدید تنش‌ها به یک توافق ملموس نیاز داریم.

او در گفت‌وگو با فرانس ۲۴ گفت: توافق مورد نظر باید در دو فاز اجرا شود؛ نخست آتش‌بس و اعتمادسازی میدانی از جمله گشایش تنگه هرمز، و دوم توافق نهایی برای پایان جنگ، رفع تحریم‌ها و حل‌وفصل پرونده هسته‌ای و مواد غنی‌شده.

وزیر خارجه مصر تصریح کرد: بحران امنیت انرژی و اختلال در زنجیره تامین، به دلیل تورم و جهش قیمت مواد غذایی و سوخت، کل جهان از جمله اروپا و مصر (به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده گندم) را به شدت تحت فشار قرار داده است.

..............

پایان پیام