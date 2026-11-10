به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک روان‌پزشک آمریکایی هشدار داده است که شکست حزب جمهوری‌خواه و از دست دادن اکثریت در کنگره پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ممکن است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را به اقدامات انتقام‌جویانه سوق دهد؛ تلاشی برای بازیابی چهره‌اش پس از یک شکست انتخاباتی سنگین که می‌تواند پیامدهایی «فاجعه‌بار» به همراه داشته باشد.

روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت از قول «پاندی ایکس لی»، روان‌پزشک قانونی و متخصص خشونت، نگرانی‌هایش را نقل کرده است که پیامدهای این شکست، تهدیدی فراتر از ایالات متحده ایجاد کند؛ هرچند واکنش اولیه ترامپ به نتایج انتخابات آرام‌تر از حد انتظار به نظر می‌رسید.

لی که از زمان انتخاب ترامپ به ریاست‌جمهوری برای نخستین بار در سال ۲۰۱۶ درباره پیامدهای رفتار او هشدار می‌داد، یکی از اعضای گروهی متشکل از ۳۶ متخصص سلامت روان آمریکایی بود که در آوریل گذشته، به بهانه آنچه «اختلال روزافزون» در رفتار او می‌دانستند، خواستار برکناری او از سمتش شده بودند.

بحران پذیرش واقعیت

لی در تحلیل رفتار ترامپ می‌گوید که او در پذیرش شکست مشکل دارد و توضیح می‌دهد که «ناتوانی او در رویارویی با واقعیت ممکن است او را به دروغ گفتن به خود و دیگران سوق دهد، تا جایی که در نهایت دروغ‌های خودش را باور کند».

این روان‌پزشک اشاره می‌کند که رئیس‌جمهور آمریکا شاید در عمق وجودش احساس کند که حزبش شایسته پیروزی نبوده است، اما این احساس دردناک را — به تعبیر او — با نشان دادن خود به‌گونه‌ای که گویی شخصی شکست‌ناپذیر است، جبران می‌کند.

در همین زمینه، این کارشناس به نیاز مداوم ترامپ به تعریف و تمجید اشاره می‌کند؛ نیازی که آن را کم‌تر از نیاز دیگران به اکسیژن نمی‌داند و باعث می‌شود اطرافیانش پیوسته او را نوازش و دلجویی کنند و با احتیاطی بیش از حد با او رفتار کنند.

با وجود این نگرانی‌ها، لی معتقد است آرامش ترامپ و پذیرش نتایج انتخابات توسط او فرصتی محدود فراهم می‌کند تا رفتار او را در پیش‌بینی هر واکنش خشمگینی مهار کرد؛ به‌ویژه که او در گفت‌وگوی تلفنی با شبکه فاکس نیوز آمادگی خود را برای همکاری با دموکرات‌ها در مسائل متعدد اعلام کرده است.

این پزشک پیشنهاد می‌کند از این فرصت برای وضع ضوابطی استفاده شود که رفتارهای ترامپ را محدود کند و او را به پذیرش اهدافی واقع‌بینانه‌تر وادار سازد، و سپس او را به سمت احساس رضایت از دستاوردهای کوچک سوق دهد.

اما او هشدار می‌دهد که مهلت زمانی این فرصت به‌سرعت در حال پایان است، زیرا فاصله میان فروپاشی سازوکارهای دفاعی روانی او پس از شکست و بازیابی توانایی‌اش برای واکنش تندتر، بسیار کوتاه است و پس از آن ممکن است دست به رفتارهای غیرمنتظره بزند.

نگرانی از گسترش تنش

درباره پیامدهای احتمالی این شکست، این پزشک روان‌شناس معتقد است بزرگ‌ترین خطر در احتمال روی آوردن ترامپ به تشدید اقدامات نظامی در خاورمیانه نهفته است.

باندی لی توضیح داد که نگرانی‌هایش درباره داشتن اختیار بی‌قیدوشرط ترامپ برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای به نخستین دوره ریاست‌جمهوری او در ژانویه ۲۰۱۷ بازمی‌گردد؛ چرا که او معتقد است ترامپ «به‌شدت به این سلاح‌ها کشش دارد، اما پیامدهای استفاده از آن‌ها را درک نمی‌کند و با آن‌ها همچون صرفاً بمب‌هایی بزرگ‌تر برخورد می‌کند».

و این کارشناس تأکید می‌کند که استفاده از این سلاح‌ها می‌تواند به فاجعه‌ای خونین منجر شود، و خاطرنشان می‌سازد که خشم رئیس‌جمهور از آنچه شکست او در برابر ایران می‌خواند، و تلاشش برای پرهیز از ظاهر شدن در جایگاه بازنده، ممکن است او را به توسل به این سلاح‌ها سوق دهد، مگر آنکه چارچوب‌ها و محدودیت‌هایی اعمال شود که مانع این کار گردد.

در همین زمینه، لی اشاره می‌کند که ایران پایگاه‌های موشکی زیرزمینی دارد که گفته می‌شود بمب‌های متعارف توان نفوذ در آن‌ها را ندارند، و توضیح می‌دهد که ترامپ ممکن است به بهانه جلوگیری از دستیابی تهران به این سلاح، به هدف قرار دادن آن‌ها با سلاح هسته‌ای روی آورد؛ هرچند سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران — بنا بر گزارش‌ها — برای تولید سلاح هسته‌ای کافی نیست.

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