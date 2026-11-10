به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مردم بحرین در هفته های اخیر در شرایط امنیتی و خفقان آور رژیم آل خلیفه به سر می برند بازداشت صدها عالم و چهره برجسته بحرینی به بهانه های عقیدتی و مذهبی و یا همدردی با مردم ایران، بحرینی ها را به خشم آورده است. مردم بحرین در روز ۸ نوامبر که قرار بود حکم دادگاه علیه علمای زندانی اعلام شود با پیام آیت الله شیخ عیسی قاسم عالم برجسته بحرینی به خیابان آمدند و رژیم از ترس تحرکات و خشم مردمی صدور حکم دادگاه را به تاخیر انداخت.

دکتر «عبدالرئوف الشائب»، دبیر جنبش اسلامی خلاص بحرین در گفت‌وگو با ابنا اظهار داشت: رژیم آل‌خلیفه با بحران سیاسی خفه‌کننده‌ای روبرو است که آن را مجبور به اتخاذ اقدامات زیادی از جمله پیوستن به جریان عادی سازی روابط با اسرائیل و تشکیل ائتلاف با رژیم صهیونیستی و هموار کردن راه برای ایجاد پایگاه‌های نظامی در این کشور کرده است. آمریکا از پایگاه بحرین به کشورهای همسایه حمله می‌کند، و بحرین در تجاوز به یمن و سایر کشورها مشارکت دارد.

وی با اشاره به جنایات اخیر رژیم آل خلیفه در بحرین گفت: مدتی است که رژیم سرکوبگری خود علیه علما را بیشتر کرده که از جمله آن بازداشت های اخیر جمعی از علما و شکنجه و آزار و اذیت کردن آنها به اتهام های مختلفی است که اغلب سیاسی نیست بلکه بیشتر مذهبی، اعتقادی و ملی و وطنی است. از این رو نظام در حالتی از سردرگمی و گیجی به سر می برد و تلاش می کند با این اقدامات به نوعی از پیروزی دست یابد تا از این مخمصه نجات یابد.

دکتر شایب خطاب به هم وطنان بحرینی خود گفت: ما به مردم و هموطنانمان در بحرین می گوییم؛ با هر قدم و اقدامی که می توانند اعم از گفتن یک حرف و یا جمله و یا تلاشی برای آزادی زندانیان چه زندانیان با قید و شرط و یا بدون قید و شرط و تمام علمای مظلوم تلاش کنند تا اولا خداوند برای آنها یک عمل صالح را ثبت می کند و دوما گمان نکنند این اقدامات و امکانات کوچک بی اثر است چرا که خداوند در قرآن می فرماید؛ هیچ قدمی برای به خشم درآوردن کفار برنمی دارید جز اینکه خداوند آن را برای شما عمل صالحی قرار می دهد خداوند سبحان و تعالی اقدامات و مواضع شما را فراموش نمی کند حتی اگر در سطح یک توئیت زدن باشد.

دبیر جنبش خلاص بحرین گفت: این اقدامات تاثیر آشکاری دارد، همانطور که رژیم ناچار شد روز صدور احکام و محاکمه را به تاخیر بیاندازد و دچار سردرگمی شده است این سردرگمی او را در شرایطی قرار داده که بر روی مواضع شما هزار حساب باز می کند و واکنش های شما بر روی عملکرد آنها منعکس می شود.

وی خطاب به مردم بحرین گفت: بنابراین مجددا از شما می خواهیم در برابر استبداد و دیکتاتوری نظام مقابله کنید و برای آزادی زندانیان و تمام حقوق از دست رفته آنها توسط رژیم به پا خیزید.

وی در پایان گفت: ما به این نتیجه رسیدیم که نظام نمی تواند با مردم بحرین کنار بیاید و همچنین ملت بحرین نیز نمی توانند او را تحمل کنند، چرا که این نظام سرکوبگر است و در برابر ما راهی جز خلاص شدن از دست این نظام نیست، آن هم باید مقاومت کنیم، مقاومتی سرسختانه که حکومت را ساقط کند و حقوق و آزادی های ملت ما را بازگرداند.

..........................

پایان پیام