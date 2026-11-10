به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، در واکنش به قطعنامه‌ای درباره محدود کردن اختیارات دولت این کشور در اجرای عملیات‌های نظامی، گفت در تاریخ آمریکا هیچ وزیر جنگی در جریان انجام یک عملیات نظامی برکنار نشده است.

وی با انتقاد از قطعنامه محدودکننده اختیارات نظامی دولت آمریکا و ترس از استیضاح اظهار داشت: «این قطعنامه به دشمنان ما، از جمله ایران، کارتل‌ها و دیگر دشمنان، این پیام را می‌دهد که آمریکا جنگجویان و رهبران غیرنظامی خود را به‌دلیل اجرای موفقیت‌آمیز عملیات‌های نظامی قانونی مجازات خواهد کرد».

وزیر جنگ دولت تروریستی آمریکا در ادامه نطق خود در نشست خبری به دروغ گفت: ما آغازگر این جنگ نبودیم؛ ایران ۴۷ سال پیش آن را آغاز کرد.

وزیر جنگ آمریکا همچنین گفت تاریخ درباره جنگ با ایران، قضاوتی کاملاً متفاوت از باورهای رایج امروز خواهد داشت.

هگست در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرد که واشنگتن اوضاع داخل ایران را از نزدیک و در سطوح مختلف زیر نظر خواهد داشت.

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