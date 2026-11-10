به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، امروز (سه‌شنبه) تأکید کرد که از چند ماه پیش و از زمان جنگ علیه ایران و حملاتی که به سعودی‌ها صورت گرفت، نظامیان مصر در این کشور حضور دارند.

عبدالعاطی در گفت‌وگو با شبکه «فرانس ۲۴» درباره حمایت نظامی مصر از عربستان توضیح داد که حمایت قاهره صرفاً با هدف تقویت توانمندی‌های دفاعی ریاض است و نیروهای مصر پا را از مرزهای عربستان فراتر نخواهند گذاشت و به یمن کاری ندارند.

وی که در نشست گروه هفت در پاریس شرکت کرده است، گفت: تفویض اختیار پارلمان مصر به عبدالفتاح السیسی این اختیار را به وی می‌دهد تا برای حمایت از توانمندی‌های دفاعی عربستان، هرگونه اقدامی را که لازم می‌داند، انجام دهد.

پارلمان مصر چهارم آبان‌ماه جاری با درخواست عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور این کشور، مبنی بر تفویض اختیار به وی برای حمایت نظامی از عربستان سعودی در صورت درخواست ریاض، موافقت کرد. السیسی پیش از این خواستار تفویض اختیار از سوی پارلمان برای اقدامات دفاعی جهت حمایت از عربستان شده بود.

مصر در وضعیت جنگی با یمن نیست

سامح شکری، رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان مصر، پیش از این درباره این مسئله گفته بود که حمایت نظامی قاهره از عربستان به معنای حمله به یمن نخواهد بود. وی تصریح کرد که مصر با انصارالله یا هیچ طرف دیگری در وضعیت جنگی قرار ندارد و قاهره برای جلوگیری از وقوع جنگ و انجام عملیات نظامی تلاش می‌کند.

وزیر خارجه مصر ادامه داد: حمایت مصر صرفاً برای اهداف دفاعی در نظر گرفته شده و شامل تقویت دفاع و ارسال سلاح و نیرو، بدون عبور از مرزهای بین عربستان و یمن است.

عبدالعاطی با بیان اینکه مصر از کاهش تنش‌ها حمایت کرده و راه‌حل‌های نظامی برای بحران را رد می‌کند، بر تداوم ارتباط با عربستان و تلاش برای توقف جنگ با یمن تأکید کرد.

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