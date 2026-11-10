به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که در پاسخ به تجاوز عربستان و جنایت‌های مستمر آن علیه مردم یمن — که آخرین مورد آن جنایت هولناک علیه فروشندگان و خریداران در بازار الحضاره در تعز با جنگنده‌ها و بمب‌های GBU-12 آمریکایی و نیز نابودی یک روستای کامل در شهرستان بنی حشیش با بمب‌های GBU-12 و GBU-38 آمریکایی بود — چهار عملیات نظامی انجام داده‌اند.

بر اساس بیانیه نیروهای مسلح یمن، عملیات نخست فرودگاه بین‌المللی خالد و چند ایستگاه پمپاژ در خط شرق به غرب در پایتخت عربستان، ریاض، را هدف قرار داد که اصابت‌ها مستقیم بود و آتش‌سوزی و خساراتی در محل‌های هدف برجای گذاشت.

عملیات دوم شرکت آرامکو در بقیق را هدف قرار داد و به فضل خدا به اهداف خود دست یافت.

عملیات سوم تجمعات نظامی عربستان را که افسر سعودی بدر الحربی بر آن نظارت داشت، در شهرستان المضاربه و رأس العاره هدف قرار داد و شمار زیادی کشته و زخمی برجای گذاشت.

عملیات چهارم مرکز مالی در پایتخت عربستان، ریاض، را در پاسخ به هدف قرار دادن کودکان و زنان توسط دشمن هدف گرفت.

نیروهای مسلح یمن به همه سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها هشدار دادند که سرمایه‌های خود را در عربستان نگه ندارند و به آنان توصیه کردند سرمایه‌هایشان را به کشورهای صلح‌آمیز و امن منتقل کنند؛ زیرا عربستان تا پایان تجاوز و محاصره علیه یمن، کشوری ناامن برای سرمایه‌گذاری است.

نیروهای مسلح یمن همچنین تأکید کردند که ادعای جدید دشمن سعودی مبنی بر اینکه یمن خط لوله شرق به غرب در مدینه منوره را هدف قرار داده، دروغ بزرگی است؛ عملیات ما خط لوله شرق به غرب در پایتخت عربستان، ریاض، را هدف قرار داده و نه در مدینه منوره.

در پایان این بیانیه تأکید شده است که نیروهای مسلح یمن عملیات خود را در عمق عربستان و در چارچوب تحمیل معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» و هدف قرار دادن تجمعات و افسران دشمن سعودی ادامه خواهند داد تا تجاوز متوقف و محاصره از کشور برداشته شود.

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