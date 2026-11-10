به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طی سخنانی در مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه امیر، رویداد ملی تجلیل از جوانان اثرگذار اجتماعی ایران به یاد شهید جهادگر امیرمحمد اژدری که امروز سه‌شنبه، ۱۹ آبان‌ماه در محل سالن همایش‌های بین‌المللی کتابخانه‌ ملی ایران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ ۱۲روزه و شهدای جنگ رمضان، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در برابر ساحت مقدس همه شهدا سر تعظیم فرود می‌آوریم. اگر امروز در فضایی امن و باثبات گرد هم آمده‌ایم و گفت‌وگو می‌کنیم، بی‌تردید این امنیت و آرامش به برکت خون شهیدانی است که جان خود را فدا کردند تا ملت ایران در امنیت و آرامش زندگی کند.



وی با قدردانی از فعالیت‌های جهادی انجام‌شده در این رویداد و مجموعه اقدامات جهادگران در سراسر کشور، افزود: وظیفه دارم به نمایندگی از دولت، از زحمات تک‌تک فعالان این عرصه در سراسر کشور قدردانی کنم. همچنین از تلاش‌های مستمر و پیگیری‌های مسئولان و چهره‌های شناخته‌شده این حوزه، به‌ویژه آقای مسنی، آقای شهرام‌آبادی و سایر عزیزانی که در این مسیر فعالیت دارند، تشکر می‌کنم.



وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به عنوان انتخاب‌شده برای این مراسم، اظهار کرد: در مفهوم تجلیل و تکریم شهدا تأملاتی دارم؛ چراکه ما در چه جایگاهی هستیم که بخواهیم از شهیدانی تجلیل کنیم که بر اساس باورهای دینی، نزد پروردگار خود روزی می‌گیرند. از این منظر، معتقدم باید عنوان این مجالس را از تجلیل و تکریم به مجالس طلب شفاعت از شهیدان تغییر دهیم؛ چراکه جایگاه شهدا بسیار فراتر از موقعیت ماست و ما باید از آنان طلب شفاعت کنیم تا در پیشگاه خداوند سربلند باشیم.



وی در ادامه با اشاره به تحولات تصویر ایران در افکار عمومی جهان، تصریح کرد: چرا ایران امروز در جهان پرتلاطم می‌درخشد و تصویر مقاومت ایرانیان در عرصه بین‌المللی زبانزد خاص و عام شده است؟ صادقانه عرض می‌کنم که پیش از جنگ ۱۲روزه، تصویر متفاوتی از ایران در ذهن ایرانیان و افکار عمومی جهان شکل گرفته بود، اما امروز با تصویر جدید و زیبایی از ایران در عرصه جهانی مواجه هستیم.



صالحی امیری با اشاره به حضور خود در اجلاس جهانی گردشگری در مادرید اسپانیا، گفت: در این اجلاس که بیش از ۹۰ وزیر و ۱۷۶ هیئت حضور داشتند، متن از پیش آماده‌شده سخنرانی را کنار گذاشتم، به سینه خود زدم و پرچم ایران را برافراشتم و از تریبون بین‌المللی با جهانیان سخن گفتم. تأکید کردم که امروز از کشوری سخن می‌گویم که فرزندانش در مدرسه در برابر آمریکا مقاومت کردند و میناب نماد جنایتی است که آن را سومین جنایت آمریکا پس از هیروشیما و ویتنام می‌دانیم.



وی افزود: در آن سخنرانی تأکید کردم که حاکمان کاخ سفید و تل‌آویو، پس از مواجهه با مقاومت نیروهای نظامی، در برابر مقاومت ملت ایران نیز ناتوان شده‌اند و در باتلاق گرفتار شده‌اند. آنان برای خروج از این وضعیت، فرزندان ما را در مدرسه به شهادت رساندند. باور کنید که با بیان این سخنان، فضای سالن اجلاس تحت تأثیر قرار گرفت و حاضران با ملت ایران ابراز همدردی کردند و اقدامات حاکمان کاخ سفید را محکوم کردند.



وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه مقاومت ایران موجب سربلندی کشور در عرصه جهانی شده است، اظهار کرد: ایران امروز ثابت کرده است که در برابر دو قدرت بزرگ هسته‌ای جهان ایستادگی می‌کند. قهرمانان ما در میدان مقاومت، در برابر بزرگ‌ترین قدرت‌های هسته‌ای، نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای جهان ایستادند و خم به ابرو نیاوردند. این مقاومت، ایران را در جهان سربلند کرده و موجب شکل‌گیری تصویری جدید از کشورمان در افکار عمومی جهانیان شده است.



وی با اشاره به سفر اخیر جمعی از هنرمندان، نویسندگان، نخبگان، کارگردانان و شاعران به میناب، گفت: هفته گذشته با بیش از ۱۵۰ نفر از هنرمندان و نخبگان به زیارت شهدای میناب رفتیم. در برابر فرزندان معصوم و مظلوممان سر تسلیم فرود آوردیم و سر تعظیم خم کردیم. هر انسانی که به میناب قدم می‌گذارد، از درون و با باورهای خود به این جمع‌بندی می‌رسد که آنچه امروز در برابر دشمن به‌عنوان عنصر مقاومت شناخته می‌شود، محصول نسلی است که در بستر انقلاب تربیت شده است.



صالحی امیری با اشاره به تغییر تصویر ایران در رسانه‌های جهانی پس از شهادت کودکان میناب، خاطرنشان کرد: پیش از این، رسانه‌های غربی تصویری تیره از ایران و تهران در افکار عمومی جهان ساخته بودند، اما شهادت شهدای جنگ ۱۲روزه، جنگ رمضان و به‌ویژه کودکان مظلوم و معصوم میناب، این غبار را کنار زد و پرچم ایران را در جهان برافراشت. امروز ایران و ایرانیان در عرصه جهانی سربلند هستند.



وی ادامه داد: هیئت‌های دیپلماتیک که این روزها در مسیر تهران قرار دارند، حامل این پیام هستند که دشمنان ملت ایران در باتلاق گرفتار شده‌اند و در تلاش برای خروج از آن هستند. من بارها تأکید کرده‌ام و بار دیگر می‌گویم که ملت ایران باید پیروزی خود بر حاکمان کاخ سفید و حاکمان جنایتکار و کودک‌کش تل‌آویو را جشن بگیرد. آنان با این تصور آمده بودند که کار را تمام کنند، اما بدانند که ملت ایران کار را تمام خواهد کرد.



وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ابراز اطمینان نسبت به عبور ملت ایران از شرایط کنونی، اظهار کرد: باور دارم که ملت ما از این پیچ سخت عبور خواهد کرد و جشن پیروزی را در سراسر ایران برگزار خواهد کرد. همچنین معتقدم خون شهیدانی که در این یک سال و اندی به ملت ایران و خدای بزرگ تقدیم شده، هرگز به هدر نخواهد رفت.



وی با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های جهادی در عرصه‌های مختلف، گفت: فعالیت‌های شما مکمل مسیر شهدای گرانقدر ماست. جهاد تنها در میدان نبرد معنا پیدا نمی‌کند، بلکه در عرصه سازندگی و سایر میدان‌های خدمت نیز جهادی مقدس محسوب می‌شود. از این منظر، حرکت جهادی شما در امتداد مسیر شهدا قرار دارد و در تبارشناسی این مسیر، به همان نقطه‌ای خواهیم رسید که شهیدان ما آن را پیمودند.



صالحی امیری با اشاره به تشکیل ستاد ملی بازسازی و بازآفرینی تصویر میناب، اظهار کرد: برنامه‌ای را با مشارکت ۲۲ دستگاه اجرایی آغاز کرده‌ایم و از آقای مسنی دعوت می‌کنم به این جمع بپیوندند. به‌صورت رسمی، ستادی در سطح ملی برای بازسازی و ایجاد تصویری جدید از میناب در جهان تشکیل داده‌ایم. میناب را جهانی خواهیم کرد و در محاکم بین‌المللی نیز پرونده‌های جدیدی برای محاکمه حاکمان کاخ سفید و تل‌آویو تشکیل داده‌ایم.



وی افزود: میناب را به‌عنوان سند سوم جنایت آمریکا، پس از هیروشیما و ویتنام، در جهان ثبت خواهیم کرد. باور داریم که باید از نقطه میناب ایستادگی کنیم و از همین نقطه، جهانیان را نسبت به مظلومیت ملت ایران و فرزندان این سرزمین آگاه سازیم. از این پس، میناب را ایران می‌نامیم؛ چراکه میناب تصویر واقعی ایران ماست و مقاومت بخشی از هویت ملی ما محسوب می‌شود.



وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ضرورت الگوسازی برای نسل جوان، تصریح کرد: فراتر از فعالیت‌هایی که شما انجام می‌دهید، موضوع مهم، الگوسازی و کادرسازی در میان جوانان است. ما به‌شدت به تصویرسازی از این حوادث نیاز داریم و باید از حادثه میناب به حماسه میناب برسیم. همچنین باید کودکان میناب را به‌عنوان اسطوره‌های ایران‌زمین، هم در میان جوانان کشور و هم در سطح جهانی معرفی کنیم.



وی ادامه داد: آموزش و پرورش باید از این پس، میناب را در منابع درسی به فرزندان ما آموزش دهد و دانشگاه‌ها نیز در قالب سمینارها و برنامه‌های علمی، این موضوع را به نسل جوان منتقل کنند. مجموعه‌ای از نهادهای کشور، با مشارکت مردم میناب و مجموعه استان، در قالب ستاد ملی میناب فعالیت خواهند کرد تا تصویر جدید و سربلندی از میناب در جهان شکل گیرد.



صالحی امیری با اشاره به ضرورت التیام‌بخشی به آسیب‌های واردشده به ملت ایران، اظهار کرد: امیدوارم دولت بتواند گام‌های مؤثری برای التیام زخمی که دشمنان بر ملت و ایران وارد کرده‌اند، بردارد. دشمنان ملت بدانند که اگر به ملت ما آسیب وارد کرده‌اند، انتقام خواهیم گرفت. آنان بدانند که اگر به جسم ایران زخم وارد کرده‌اند، هرگز نخواهند توانست فرهنگ، هویت، مقاومت و شجاعت فرزندان ما را از ملت ایران بگیرند.



وی در ادامه از تعریف برنامه‌ای جدید در حوزه گردشگری خبر داد و گفت: در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، برنامه جدیدی را با عنوان «گردشگری جنوب» تعریف کرده‌ایم. جهان باید بداند تنگه هرمز کجاست، میناب کجاست و این جغرافیا چه ویژگی‌هایی دارد. همان‌گونه که خوزستان در هشت سال دفاع مقدس دروازه‌بان ایران بود، امروز هرمزگان دروازه ایران در دفاع مقدس کنونی است. در واقع، جنوب ایران امروز به جغرافیای مقاومت تبدیل شده است.



وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: در جنگ هشت‌ساله، حاکمان بغداد نتوانستند حتی یک وجب از خاک ایران را اشغال کنند و در حسرت ایران باقی ماندند. امروز نیز حاکمان کاخ سفید در حسرت اشغال ایران باقی خواهند ماند.



وی با اشاره به راه‌اندازی موضوع جدیدی تحت عنوان «گردشگری مقاومت و جنوب ایران»، اظهار کرد: در این برنامه، جمعیت زیادی از سراسر جهان را به سمت جنوب ایران هدایت خواهیم کرد تا بدانند مقاومت ایران به چه معناست، هرمز کجاست، بندرعباس، بوشهر و خوزستان چه جایگاهی دارند و میناب، این کربلای ایران، در کجا قرار گرفته است.



صالحی امیری در پایان با قدردانی از فعالان جهادی، خاطرنشان کرد: وظیفه دارم به نمایندگی از رئیس‌جمهور و دولت، از تک‌تک شما که با اراده و انگیزه در این مسیر حرکت می‌کنید، قدردانی کنم. فعالیت شما فراتر از اقدامات میدانی، زمینه‌ساز الگوسازی برای جوانان و فرزندان ماست. حرکت شما باید در قاب تلویزیون و تصویر رسانه‌ای به نسل جوان نمایش داده شود تا این الگو و اسطوره در میان جوانان به فرهنگ و گفتمان تبدیل شود؛ گفتمان مقاومت، سازندگی، هویت ملی و هویت ایرانی.



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