به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ در آستانه برگزاری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب، پوستر رسمی آن که توسط محمد اردشیری؛ هنرمند گرافیست طراحی شده و مدیریت هنری آن را داود ارسونی بر عهده داشته، منتشر شد.

در پوستر شعار این دوره از هفته کتاب یعنی «با کتاب گفت‌وگو کنیم» به زبان بصری بازآفرینی شده است. ترکیب‌بندی تصویر بر رابطه میان کتاب، زبان و ارتباط انسانی استوار است. هر یک از عناصر گرافیکی در شکل‌گیری این معنا سهمی دارند و در کنار یکدیگر، خوانشی از جایگاه کتاب در تجربه گفت‌وگو ارائه می‌کنند. پرسش محوری این تصویر را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد: چگونه می‌توان با متنی که در سکوت خوانده می‌شود، وارد گفت‌وگو شد؟

محور اصلی ترکیب‌بندی، بازآفرینی خلاقانه نشانه گرافیکی آکولاد یا دو علامت { } است. آکولاد در نظام نوشتاری برای مشخص کردن محدوده و پیوند دادن مجموعه‌ای از عناصر به کار می‌رود. واژه فرانسوی Accolade نیز به مفهوم در آغوش گرفتن و حلقه کردن دست بر گردن اشاره دارد. در این پوستر، دو فرم کتاب‌گون در طرفین عبارت مرکزی، کارکردی شبیه آکولاد پیدا کرده‌اند. این دو فرم، فضای میان خود را دربرمی‌گیرند و عبارت مرکزی را در کانون توجه قرار می‌دهند. ساختار لایه‌لایه آنها نیز صفحات متعدد کتاب را تداعی می‌کند و به مفهوم انباشت تجربه‌ها و اندیشه‌ها اشاره دارد.

«گفت‌وگو» فرایندی برای فهم متقابل و گسترش شناخت است. انسان در مواجهه با دیدگاه‌های دیگران، فرصت بازنگری در برداشت‌های خود را پیدا می‌کند. هر گفت‌وگو می‌تواند افق تازه‌ای از فهم را پیش روی طرفین قرار دهد. کتاب یکی از عرصه‌های پایدار این تجربه است. نوشته‌های به‌جامانده از دوره‌های مختلف تاریخی، امکان ارتباط میان نسل‌ها را فراهم می‌کنند و تجربه انسان‌های گوناگون را در دسترس خوانندگان قرار می‌دهند. حتی هر بار خواندن یک متن نیز می‌تواند زمینه شکل‌گیری تفسیری تازه را فراهم آورد.

خطوط منحنی و دایره‌های متداخل در بخش مرکزی پوستر، این مفهوم را در سطح دیگری گسترش می‌دهند. این خطوط شبکه‌ای از ارتباطات و تلاقی‌ها را تداعی می‌کنند. دایره‌های متداخل را می‌توان نشانه‌ای از هم‌پوشانی افق‌های فکری و شکل‌گیری فضای مشترک میان تجربه‌های انسانی دانست. در چنین فضایی، معنا از ارتباط میان صداها و دیدگاه‌های گوناگون شکل می‌گیرد. کتاب نیز امکان حضور این صداها را در یک فضای مشترک فراهم می‌کند. روایت‌ها، اندیشه‌ها و تجربه‌های متفاوت در جهان کتاب کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و خواننده را با طیفی گسترده از دریافت‌های انسانی آشنا می‌کند.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.

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