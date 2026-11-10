خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: «ای پسران قَیْله! آیا در ارث پدرم به من ستم شود، در حالی که شما حال مرا می‌بینید و صدایم را می‌شنوید و متحد هستید؟ فریاد به شما می‌رسد و به دادخواهی نمی‌آیید! به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه (س) شنونده‌ شماره هشتم از پادکست فدک باشید از خبرگزاری اهل بیت (ع) ابنا.