سپس مردی از انصار آمد و گفت: ای بانوی بانوان، اگر ابوالحسن، پیش از آنکه این بیعت انجام شود، در این باره با مردم سخن گفته بود، ما کسی را بر او برنمیگزیدیم.
پس حضرت تنها یک جمله فرمود...»
۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۸
کد مطلب: 1889173
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: «ای پسران قَیْله! آیا در ارث پدرم به من ستم شود، در حالی که شما حال مرا میبینید و صدایم را میشنوید و متحد هستید؟ فریاد به شما میرسد و به دادخواهی نمیآیید! به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه (س) شنونده شماره هشتم از پادکست فدک باشید از خبرگزاری اهل بیت (ع) ابنا.
سپس مردی از انصار آمد و گفت: ای بانوی بانوان، اگر ابوالحسن، پیش از آنکه این بیعت انجام شود، در این باره با مردم سخن گفته بود، ما کسی را بر او برنمیگزیدیم.
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