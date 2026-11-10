به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ احمدجان بلال، رئیس اداره شرکت‌های دولتی طالبان، روز سه‌شنبه، ۱۹ آبان‌ماه، در دیدار با علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، درباره راهکارهای عملی‌سازی تفاهمات اقتصادی و پیگیری نتایج سفر اخیر خود به تهران گفت‌وگو کرد.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی اداره شرکت‌های دولتی طالبان، در این دیدار موضوع گسترش همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و ایران در بخش‌های اکتشاف، استخراج و صادرات نفت و گاز، احداث پالایشگاه‌های نفتی، کشاورزی، تأمین آب و برق مورد بررسی قرار گرفته است.

بیکدلی در این نشست، سفر اخیر هیئت اقتصادی افغانستان به ایران را مثبت و مؤثر ارزیابی کرد و بر ضرورت پیگیری توافقات و تبدیل موضوعات مطرح‌شده در مذاکرات به برنامه‌های اجرایی تأکید داشت.

وی همچنین آمادگی تهران را برای همکاری با افغانستان در حوزه‌های نفت، گاز، پالایش، کشاورزی و توسعه زیرساخت‌های انرژی اعلام کرد.

در مقابل، احمدجان بلال نیز با استقبال از گسترش روابط اقتصادی دو کشور گفت که حکومت طالبان برای همکاری مشترک با ایران در زمینه بهره‌برداری از منابع انرژی، توسعه صنایع و دیگر بخش‌های اقتصادی آمادگی دارد.

او تأکید کرد که اداره شرکت‌های دولتی طالبان با هماهنگی طرف ایرانی، موضوعات مطرح‌شده در سفر اخیر به تهران را پیگیری خواهد کرد.

پیگیری مذاکرات نفتی؛ از اکتشاف منابع تا احداث پالایشگاه

دیدار تازه مقام‌های ایران و طالبان در ادامه مذاکراتی انجام شده که در شهریورماه سال جاری و هم‌زمان با سفر هیئت اقتصادی افغانستان به تهران آغاز شده بود.

احمدجان بلال در جریان این سفر با محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، دیدار کرد و دو طرف درباره گسترش همکاری‌ها در زمینه اکتشاف و استخراج نفت و گاز، تأمین فرآورده‌های نفتی موردنیاز افغانستان و آموزش نیروهای متخصص گفت‌وگو کردند.

در این نشست، توسعه همکاری‌های فنی و انتقال تجربه در حوزه صنایع نفت و گاز نیز مورد توجه قرار گرفت.

هیئت طالبان همچنین از مرکز تحقیقات وزارت نفت ایران و برخی پالایشگاه‌های تهران بازدید کرد تا با ظرفیت‌های فنی و صنعتی این مجموعه‌ها آشنا شود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در پایان این مذاکرات، گروه‌های کارشناسی مشترکی برای بررسی راه‌های اجرای همکاری‌های موردنظر معرفی شدند.

با این حال، جزئیاتی درباره ارزش سرمایه‌گذاری‌های احتمالی، محل احداث پالایشگاه‌های پیشنهادی یا زمان آغاز اجرای پروژه‌ها اعلام نشده است.

همکاری در تأمین برق و توسعه زیرساخت‌های انرژی

بخش دیگری از مذاکرات اقتصادی دو کشور به موضوع تأمین برق موردنیاز افغانستان اختصاص داشته است.

رئیس اداره شرکت‌های دولتی طالبان در سفر به ایران با عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، نیز دیدار کرده و درباره توسعه همکاری‌ها در زمینه تولید و انتقال برق، مدیریت منابع آب و آموزش نیروهای متخصص گفت‌وگو کرده بود.

در جریان آن دیدار، طرف ایرانی از آمادگی برای گسترش همکاری‌های فنی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در افغانستان برای توسعه تولید انرژی سخن گفته بود.

همچنین موضوع افزایش ظرفیت صادرات برق ایران به افغانستان و همکاری در توسعه زیرساخت‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

افغانستان در سال‌های گذشته برای تأمین بخش مهمی از برق مصرفی خود به واردات از کشورهای همسایه متکی بوده است و توسعه ظرفیت تولید داخلی و افزایش پایداری شبکه برق، از نیازهای اساسی بخش انرژی این کشور به شمار می‌رود.

در چنین شرایطی، همکاری با ایران می‌تواند یکی از گزینه‌های توسعه زیرساخت‌های انرژی افغانستان باشد؛ هرچند تحقق این هدف به تأمین منابع مالی، توافقات اجرایی و ایجاد ظرفیت‌های فنی لازم وابسته است.

کشاورزی و صنعت؛ محورهای دیگر همکاری کابل و تهران

علاوه بر حوزه انرژی، گسترش همکاری‌های کشاورزی و صنعتی نیز از محورهای مذاکرات مقام‌های دو کشور بوده است.

در جریان سفر هیئت اقتصادی طالبان به ایران، موضوعاتی مانند افزایش تولید محصولات کشاورزی، بهبود شیوه‌های فرآوری و بسته‌بندی، انتقال فناوری و توسعه همکاری میان شرکت‌های دولتی دو کشور مطرح شده بود.

مقام‌های ایرانی همچنین آمادگی خود را برای انتقال تجربه‌های تخصصی و توسعه همکاری‌های تولیدی و صنعتی اعلام کرده بودند.

این مذاکرات در شرایطی ادامه دارد که افغانستان با مشکلاتی مانند کمبود زیرساخت‌های صنعتی، محدودیت سرمایه‌گذاری و وابستگی به واردات برخی کالاهای اساسی و فرآورده‌های انرژی مواجه است.

از اعلام آمادگی تا اجرای پروژه‌ها؛ چه چیزی هنوز مشخص نیست؟

اگرچه مقام‌های دو کشور از نتایج مثبت مذاکرات و آمادگی برای همکاری گسترده سخن گفته‌اند، هنوز جزئیات قراردادهای اجرایی مرتبط با پروژه‌های تازه اعلام نشده است.

در اطلاعیه مربوط به دیدار اخیر، رقم مشخصی برای سرمایه‌گذاری، جدول زمانی ساخت پالایشگاه یا میزان نهایی صادرات نفت، گاز و برق تعیین نشده است.

ازاین‌رو، مذاکرات کنونی را باید بخشی از روند پیگیری تفاهمات اقتصادی دانست، نه نشانه آغاز قطعی تمامی پروژه‌های مورد بحث.

اجرای این برنامه‌ها به توافق درباره شرایط مالی و حقوقی، تعیین مسئولیت شرکت‌های مشارکت‌کننده، تأمین زیرساخت‌ها و حل مسائل فنی و سرمایه‌گذاری نیاز خواهد داشت.

دیدار تازه مقام‌های ایران و طالبان نشان می‌دهد که دو طرف به دنبال گسترش همکاری‌های اقتصادی فراتر از مبادلات تجاری معمول هستند و موضوعاتی مانند استخراج منابع انرژی، احداث پالایشگاه و توسعه شبکه برق را در دستور کار قرار داده‌اند.

با این حال، میزان موفقیت این همکاری‌ها زمانی روشن خواهد شد که تفاهمات مطرح‌شده در مذاکرات، به قراردادهای اجرایی، سرمایه‌گذاری مشخص و پروژه‌های عملی در افغانستان تبدیل شوند.

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