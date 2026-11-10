به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی شامگاه سه‌شنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در مراسم عزاداری ایام فاطمیه که در مسجد حاج صمدخان رشت برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و نام امام شهید و تأکید بر بهره‌مندی از مجالس اهل‌بیت(ع)، اظهار کرد: امیدواریم حضور در این مجالس به نیت امام شهید باشد و همه ما بتوانیم از دعا و عنایت آن بزرگمرد تاریخ بهره‌مند شویم.

وی با اشاره به جایگاه مجالس توسل و عزاداری حضرت زهرا(س) افزود: در گذشته نیز تأکید می‌شد که روزی و برکت سالانه انسان از مجالس اهل‌بیت(ع) تأمین می‌شود و یقیناً امروز نیز با توجه به جایگاه و مقام والای شهیدان، می‌توان از برکات و عنایات الهی و دعای آن امام شهید بهره‌مند شد.

شناساندن امام مهم‌ترین دغدغه حضرت زهرا(س) بود

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) یکی از مهم‌ترین ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا(س) را دغدغه آن حضرت برای شناساندن امام به جامعه اسلامی و بشری دانست و تصریح کرد: اگر بخواهیم دقیق‌تر درباره مهم‌ترین دغدغه حضرت زهرا(س) سخن بگوییم، باید بگوییم شناساندن امام به جامعه، مهم‌ترین دغدغه آن بانوی بزرگوار بود.

رمضانی با اشاره به تعبیر حضرت زهرا(س) درباره جایگاه امام بیان کرد: حضرت می‌فرماید «مَثَلُ الْإِمَامِ مَثَلُ الْکَعْبَةِ، إِذْ تُؤْتَی وَ لَا تَأْتِی»؛ یعنی جایگاه امام مانند کعبه است که باید به سوی او رفت، نه اینکه او به سوی دیگران بیاید.

وی ادامه داد: وقتی کعبه به‌عنوان محور قرار می‌گیرد، مردم به سوی آن حرکت می‌کنند و پیرامون آن طواف انجام می‌دهند. هیچ‌گاه کعبه را به سوی خود فرا نمی‌خوانیم، بلکه این ما هستیم که باید به سمت کعبه برویم. امام نیز چنین جایگاهی دارد و جامعه باید امام را محور حرکت، شناخت و هدایت خود قرار دهد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه حضور امام در جامعه موجب رفع جهل و نادانی می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر امام در جایگاه واقعی خود شناخته شود، جهالت از جامعه رخت برمی‌بندد و جامعه در مسیر هدایت قرار می‌گیرد. به‌ویژه در بحث جاهلیت، شناخت جایگاه امام و حرکت در مسیر هدایت او اهمیت اساسی دارد.

مجالس فاطمی باید به تغییر اندیشه و رفتار منتهی شود

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر اینکه مجالس عزاداری و توسل باید در کنار اشک، روضه و سینه‌زنی، محلی برای آموزش و افزایش معرفت باشند، گفت: باید این محافل را مجلس درس بدانیم؛ هرچند روضه‌خوانی، توسل، سینه‌زنی و اشک ریختن هرکدام در جای خود ارزشمند و ضروری است، اما مهم‌تر از همه اینها دستیابی به شعور، معرفت و درس‌های فاطمی است.

وی افزود: این مجالس باید در ما بازنگری ایجاد کنند و اگر لازم است، خودمان را تغییر دهیم؛ ذهن، نگاه، اندیشه، اخلاق و روش زندگی‌مان باید متحول شود. نمی‌توانیم پنجاه سال یک حرف را تکرار کنیم، اما هیچ تغییری در فکر، روش، اخلاق و رفتارمان به وجود نیاید.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با هشدار نسبت به نگاه‌های تک‌بعدی به مسائل دینی و اجتماعی اظهار کرد: یکی از آسیب‌های شناختی این است که مسائل را تنها از یک زاویه بررسی کنیم و بر اساس همان برداشت محدود، برای خودمان یک فهم قطعی بسازیم؛ در حالی که برای شناخت درست معارف دینی باید همه ابعاد و ساحت‌های انسانی را در نظر گرفت.

حضرت زهرا(س) الگوی جامع انسان معاصر است

آیت‌الله رمضانی با طرح این پرسش که آیا شخصیت حضرت زهرا(س) همچنان می‌تواند برای جامعه امروز الگو باشد، تصریح کرد: برخی معتقدند شرایط تغییر کرده و دوران مدرنیته و حتی پست‌مدرنیته فرارسیده است و شخصیت‌هایی مانند حضرت زهرا(س) دیگر نمی‌توانند الگوی جامعه امروز باشند و باید از الگوهای جدید با ادبیات متفاوت استفاده کرد؛ اما این برداشت درست نیست.

وی ادامه داد: اگر تعریف درستی از انسان، زن و مرد داشته باشیم، متوجه می‌شویم کسانی می‌توانند الگو باشند که خودشان را شناخته و به عالم معنا رسیده باشند؛ انسان‌هایی که از نظر فکری و اعتقادی رشد کرده، از نظر اخلاقی تکامل یافته و در عرصه عمل نیز مسیر رشد و کمال را پیموده باشند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه الگوهای حقیقی محدود به یک دوره تاریخی نیستند، افزود: کسانی که این مسیر را طی کرده و به مقصد رسیده‌اند، می‌توانند برای جامعه بشری الگو باشند. امروز نیز مانند گذشته هیچ تفاوتی در اصل این معیار وجود ندارد؛ زیرا زبان انسان و زبان ایمان، محدود به یک زمان و مکان خاص نیست.

آیت‌الله رمضانی خاطرنشان کرد: حضرت زهرا(س) از نظر شناخت حقیقت انسان و زبان ایمان به مرتبه کمال رسیده است و به همین دلیل می‌تواند برای جامعه بشری امروز و فردا الگو باشد.

خانه در نگاه فاطمی مدرسه بزرگ تربیت انسان است

وی در ادامه با تشریح جایگاه زن در منظومه فکری حضرت زهرا(س)، به روایتی درباره پرسش پیامبر اکرم(ص) از نزدیک‌ترین حالت زن به خداوند اشاره کرد و گفت: در مجلسی پیامبر خدا(ص) این پرسش را مطرح کردند که زن در چه حالتی به خداوند نزدیک‌تر می‌شود. حاضران نتوانستند پاسخ مناسبی ارائه دهند و برای یافتن پاسخ به حضرت زهرا(س) مراجعه کردند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) افزود: حضرت زهرا(س) در پاسخ فرمودند: «أَدْنَی مَا تَکُونُ مِنْ رَبِّهَا أَنْ تَلْزَمَ قَعْرَ بَیْتِهَا»؛ یعنی نزدیک‌ترین حالت زن به پروردگارش زمانی است که در محیط خانه و در جایگاه مسئولیت‌های خانوادگی خود قرار داشته باشد.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر اینکه این روایت نباید به معنای تقلیل جایگاه زن به انجام امور روزمره خانه تفسیر شود، اظهار کرد: خانه در این نگاه، محیطی برای تعلیم و تربیت است؛ همان‌گونه که یک مدرسه دارای مدیر، معاون، معلم، امکانات، کلاس‌های آموزشی و بخش‌های تربیتی است، خانه نیز باید محیطی برخوردار از برنامه، ساختار و ظرفیت‌های تربیتی باشد.

وی تصریح کرد: خانه باید محل پرورش انسان، ایجاد نشاط، معنویت و عقلانیت باشد. در همین محیط باید دانشمند، مجتهد، انسان‌های مؤمن، مسئولیت‌پذیر و تکلیف‌مدار تربیت شوند. بنابراین مسئولیت کسی که مدیریت فضای تربیتی خانه را بر عهده دارد، صرفاً به تهیه غذا، پهن کردن سفره و انجام امور روزمره محدود نمی‌شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) خانه را بزرگ‌ترین مدرسه انسان‌سازی دانست و گفت: خانه باید محیطی باشد که فرزندان در آن رشد علمی، اخلاقی، معنوی و شخصیتی پیدا کنند و بتوانند برای حضور مؤثر در جامعه آماده شوند.

آرامش و امنیت عاطفی باید در خانه حاکم شود

آیت‌الله رمضانی با انتقاد از نگاه مادی و ظاهری به محیط خانواده بیان کرد: گاهی وارد خانه‌هایی می‌شویم که از نظر ظاهری بسیار روشن، مجهز و برخوردار از امکانات فراوان هستند، اما از نظر معنوی و عاطفی تاریک‌اند؛ محیط‌هایی که در آنها تلخی، اضطراب، افسردگی و بی‌روحی حاکم است.

وی ادامه داد: ممکن است خانه‌ای چندصد متر مساحت داشته باشد، ویلا، استخر و امکانات مختلف در آن فراهم باشد، اما اعضای خانواده شناخت و ارتباط درستی با یکدیگر نداشته باشند؛ نه زن و شوهر یکدیگر را به‌درستی درک کنند، نه فرزندان ارتباط عمیقی با پدر و مادر داشته باشند و نه فضای خانه از نشاط و معنویت برخوردار باشد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به نقش حضرت زهرا(س) در ایجاد آرامش در محیط خانواده اظهار کرد: در تاریخ درباره رابطه حضرت فاطمه(س) و امیرالمؤمنین علی(ع) نقل شده است که آن حضرت برای امیرالمؤمنین(ع) مایه آرامش بود و ایشان با نگاه کردن به فاطمه(س)، غم‌ها و اندوه‌هایشان برطرف می‌شد.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به تعبیر منقول از امیرالمؤمنین(ع) درباره حضرت زهرا(س) افزود: «إِذَا نَظَرْتُ إِلَیْهَا انْکَشَفَتْ عَنِّی الْهُمُومُ وَالْأَحْزَانُ»؛ یعنی هرگاه به فاطمه(س) نگاه می‌کردم، غم‌ها و اندوه‌هایم برطرف می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: آیا امروز خانه‌های ما به چنین فضایی نیاز ندارند؟ آیا خانواده‌هایی که با اختلاف، نزاع، بدرفتاری و مشکلات متعدد مواجه هستند، به مربی و مدیری نیاز ندارند که نشاط، آرامش و امنیت را در محیط خانه حاکم کند؟

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تأکید کرد: اگر نگاه ما به خانواده تغییر کند و خانه را محیطی برای تربیت و آرامش بدانیم، خروجی این محیط نیز متناسب با همین نگاه خواهد بود. همان‌گونه که خانه حضرت زهرا(س) فرزندانی همچون امام حسن(ع)، امام حسین(ع)، حضرت زینب(س) و حضرت ام‌کلثوم(س) را تربیت کرد، هر خانواده‌ای نیز باید در حد ظرفیت و توان خود، فرزندانی شایسته و برخوردار از فضائل اخلاقی و انسانی پرورش دهد.

حفظ حریم‌ها به معنای حذف حضور اجتماعی زنان نیست

آیت‌الله رمضانی در ادامه به پرسش دیگری از پیامبر اکرم(ص) درباره خیر و صلاح زنان اشاره کرد و گفت: در روایتی دیگر، پیامبر خدا(ص) پرسیدند چه چیزی برای زنان بهتر و خیر است. حاضران نتوانستند پاسخ دهند و برای دریافت پاسخ به حضرت زهرا(س) مراجعه کردند.

وی افزود: حضرت فاطمه(س) در پاسخ فرمودند: «خَیْرٌ لَهُنَّ أَنْ لَا یَرَیْنَ الرِّجَالَ وَلَا یَرَاهُنَّ الرِّجَالُ»؛ یعنی برای زنان بهتر آن است که مردان را نبینند و مردان نیز آنان را نبینند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر ضرورت فهم دقیق و حکیمانه این روایت اظهار کرد: این تعبیر به معنای آن نیست که زن نباید در جامعه حضور داشته باشد یا مرد و زن هیچ‌گاه یکدیگر را نبینند؛ بلکه باید آن را در چارچوب حفظ حریم‌ها، شناخت محرم و نامحرم و رعایت حدود ارتباطات اجتماعی تفسیر کرد.

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: هر انسانی باید حدود و حریم‌های شرعی و اخلاقی را بشناسد و در ارتباطات خود رعایت کند. اگر این حدود و حریم‌ها حفظ نشود، جامعه با مشکلات اخلاقی و اجتماعی مواجه خواهد شد. نمی‌توان از کنار مسئله محرم و نامحرم به‌سادگی عبور کرد و با ادبیاتی که مرزهای ارتباطی را از بین می‌برد، زمینه بروز آسیب‌های اخلاقی را فراهم ساخت.

وی با بیان اینکه این آموزه‌ها نباید بهانه‌ای برای محدود کردن غیرمنطقی زنان قرار گیرد، تصریح کرد: معنای این روایت آن نیست که زنان نباید در جامعه حضور داشته باشند؛ بلکه اگر زن مؤمن در شرایط طبیعی زندگی قرار داشته باشد، باید حریم‌های ارتباطی را با اختیار و آگاهی رعایت کند و در عین حال، هر زمان که ضرورت و مسئولیتی اقتضا کند، حضور اجتماعی داشته باشد.

زنان در عرصه‌های اجتماعی و انقلابی نقش‌آفرین هستند

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به نقش زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و انقلابی خاطرنشان کرد: زن در کنار مسئولیت مهم تربیت خانواده، می‌تواند یک کنشگر بزرگ اجتماعی نیز باشد و در میدان‌های مختلف نقش‌آفرینی کند.

آیت‌الله رمضانی حضور زنان در اجتماعات و میدان‌های دفاع از انقلاب اسلامی را نمونه‌ای از این نقش‌آفرینی دانست و گفت: همین حضوری که امروز از زنان در میدان مشاهده می‌کنیم، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم بانوان است. زنان در بحران‌های مختلفی که نظام اسلامی پشت سر گذاشته، از دوران دفاع مقدس هشت‌ساله تا راهپیمایی‌ها و مقاطع حساس انقلاب، همواره نقش‌آفرین بوده‌اند.

وی افزود: امروز نیز زنان با حضور خود در میدان‌های مختلف، علاوه بر ایفای مسئولیت اجتماعی، زمینه حضور و مشارکت دیگر اعضای خانواده و مردان را فراهم می‌کنند و در بسیاری از مواقع، مشوق و پشتیبان آنان هستند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر ضرورت حضور زنان در عرصه‌های تخصصی اظهار کرد: گاهی برخی مسئولیت‌ها و تخصص‌ها به حضور زنان نیاز دارد و در مواردی این حضور به یک ضرورت و تکلیف تبدیل می‌شود؛ برای نمونه، در حوزه تخصص‌های مربوط به زنان، حضور بانوان متخصص اهمیت ویژه‌ای دارد.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به اینکه در برخی روایات، جهاد نظامی به معنای حضور در میدان نبرد با شمشیر به‌عنوان تکلیف عمومی زنان مطرح نشده است، تصریح کرد: این مسئله به معنای نفی نقش زنان در دفاع از جامعه اسلامی نیست. در صدر اسلام نیز هر جا ضرورت وجود داشته، زنان در میدان حضور پیدا کرده‌اند، به رزمندگان روحیه داده‌اند و حتی در مواردی در نبرد شرکت کرده و با دشمن مقابله کرده‌اند.

وی ادامه داد: امروز نیز ماهیت جنگ‌ها نسبت به گذشته تغییر کرده و عرصه‌های دفاعی به تخصص‌ها و توانمندی‌های مختلف نیاز دارد؛ بنابراین زنان می‌توانند در حوزه‌هایی که تخصص و توانایی آنان مورد نیاز است، نقش‌آفرینی کنند و در دفاع از جامعه و کشور سهیم باشند.

محبت اهل‌بیت(ع) باید در میدان عمل نمایان شود

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت پیروان اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: یکی از تعابیر مهم حضرت زهرا(س) درباره محبت اهل‌بیت(ع) این است که هرکس با محبت آل محمد(ص) از دنیا برود، شهید از دنیا رفته است؛ «مَنْ مَاتَ عَلَی حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِیداً».

وی افزود: این تعبیر بسیار بلند و معنادار است و باید درباره حقیقت آن تأمل کرد. وقتی انسان کسی را دوست دارد، تلاش می‌کند خواسته‌ها و تمایلات او را بشناسد و در حد توان برای تحقق آنها اقدام کند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) ادامه داد: وقتی دو نفر با یکدیگر دوستی دارند، اگر یکی از آنها بداند دیگری به چیزی علاقه‌مند است، حتی بدون آنکه درخواست مستقیمی دریافت کند، تلاش می‌کند آن خواسته را برآورده سازد. بنابراین محبت حقیقی تنها در بیان و ادعا خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در میدان عمل نیز خود را نشان دهد.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به یکی دیگر از تعابیر منقول از حضرت زهرا(س) درباره معیار تشیع خاطرنشان کرد: حضرت می‌فرماید: «إِنْ کُنْتَ تَعْمَلُ بِمَا أَمَرْنَاکَ وَتَنْتَهِی عَمَّا زَجَرْنَاکَ عَنْهُ فَأَنْتَ مِنْ شِیعَتِنَا وَإِلَّا فَلَا»؛ یعنی اگر به آنچه شما را به آن فرمان داده‌ایم عمل کنید و از آنچه شما را از آن بازداشته‌ایم دوری کنید، از شیعیان ما خواهید بود و در غیر این صورت، چنین نیست.

وی تصریح کرد: این روایت نشان می‌دهد که تشیع و پیروی از اهل‌بیت(ع) صرفاً با ادعا و اظهار محبت محقق نمی‌شود، بلکه باید در رفتار و سبک زندگی انسان نمود پیدا کند. کسی که خود را شیعه می‌داند، باید در میدان عمل به فرمان اهل‌بیت(ع) پایبند باشد و از آنچه آنان نهی کرده‌اند، دوری کند.

شناخت زن و انسان به فهم جامع قرآن نیاز دارد

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با انتقاد از برداشت‌های ناقص و گزینشی از معارف اسلامی اظهار کرد: نمی‌توان یک جمله از روایات را انتخاب کرد و بر اساس همان یک جمله، درباره انسان، زن، مرد یا جایگاه اجتماعی آنان قضاوت کرد. برای رسیدن به شناخت درست باید مجموعه آیات و روایات را در کنار یکدیگر قرار داد.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ آیه در قرآن کریم درباره موضوع زن بیان کرد: وقتی می‌خواهیم جایگاه زن را در نگاه قرآن بشناسیم، باید مجموعه این آیات را کنار هم قرار دهیم و بر اساس یک منظومه معرفتی به تحلیل برسیم؛ نه اینکه تنها یک آیه یا روایت را مبنا قرار دهیم و از آن نتیجه‌ای کلی استخراج کنیم.

وی افزود: در مباحث مربوط به الهیات، شناخت انسان، زن و مرد و همچنین مفهوم آزادی، باید مجموعه آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع) را مورد توجه قرار دهیم تا بتوانیم به تعریف درستی از انسان و جایگاه زن و مرد برسیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر اینکه الگوهای انسانی باید واجد کمالات فکری، اخلاقی و عملی باشند، گفت: کسانی که از نظر فکری، اخلاقی و عملی دچار انحراف و آلودگی هستند، نمی‌توانند الگوی مناسبی برای جامعه انسانی باشند. الگو باید کسی باشد که این مسیر را طی کرده، به حقیقت انسانیت دست یافته و در ابعاد مختلف زندگی به کمال رسیده باشد.

جامعه برای فهم درست دین باید از خودپنداری فاصله بگیرد

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه بخشی از انحرافات اجتماعی ناشی از برداشت‌های نادرست از دین است، اظهار کرد: گاهی انسان بر اساس فهم غلط، مسیری را انتخاب می‌کند که در نهایت جامعه باید هزینه آن را بپردازد. به همین دلیل لازم است درباره شناخت خودمان بازنگری کنیم و میان واقعیت وجودی انسان و آنچه در ذهن خود از خویشتن ساخته است، تفاوت قائل شویم.

وی ادامه داد: انسان گاهی گرفتار خودپنداری و وهم می‌شود و هنوز واقعیت وجودی خود را به‌درستی نشناخته است. تا زمانی که از این وهم و پندار خارج نشویم، نمی‌توانیم مسیر اهل‌بیت(ع)، قرآن، انبیای الهی و اولیای خدا را به‌درستی طی کنیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با هشدار نسبت به تأثیر هواهای نفسانی در برداشت‌های دینی تصریح کرد: گاهی انسان حتی دین را نیز بر اساس امیال و خواسته‌های نفسانی خود معنا می‌کند؛ در حالی که برای رسیدن به فهم درست، دقیق، عمیق و جامع از دین باید این هواهای نفسانی و خواهش‌های شخصی را کنار گذاشت.

آیت‌الله رمضانی خاطرنشان کرد: دین زمانی می‌تواند نسخه نجات‌بخش بشریت باشد که انسان آن را به‌درستی بشناسد و در زندگی خود به کار گیرد. دین حیات‌بخش و روح‌بخش است و می‌تواند مسیر حرکت و مقصد حقیقی را به بشریت نشان دهد؛ اما بسیاری از انسان‌ها هنوز در شناخت مقصد و فرجام زندگی با مشکل مواجه هستند و باید برای رفع این نقیصه تلاش کنند.

سیره حضرت زهرا(س) برای همه نسل‌ها و همه انسان‌ها الگوست

وی با تأکید دوباره بر جامعیت شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: حضرت زهرا(س) تنها الگوی زنان نیست؛ بلکه مردان نیز باید از سیره و شخصیت آن حضرت الگو بگیرند. ایشان نه‌تنها برای دختران، بلکه برای مادران و همه اعضای جامعه انسانی الگو هستند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) افزود: مردان و زنان، دختران و مادران، هرکدام می‌توانند در ساحت‌های مختلف زندگی از شخصیت حضرت زهرا(س) الگو بگیرند. اگر این الگوپذیری در جامعه نهادینه شود، می‌توان به نجات و تعالی جامعه بشری امیدوار بود.

آیت‌الله رمضانی با قدردانی از زنان و مردانی که بر اساس شناخت و معرفت دینی به وظایف خود عمل می‌کنند، گفت: زنان جامعه ما هرکدام بر اساس فهم فاطمی، درکی از مسئولیت و تکلیف خود پیدا کرده‌اند و در مسیر انجام وظیفه گام برمی‌دارند که باید از آنان قدردانی کرد. مردان جامعه نیز در این مسیر مسئولیت دارند و باید به وظایف خود عمل کنند.

حضور ۲۵۰ شبانه مردم در میدان جلوه‌ای از یک معجزه تاریخی است

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه اظهار کرد: امروز با یک پدیده و معجزه مواجه هستیم که نمونه آن را به این شکل در تاریخ کمتر می‌توان یافت. کسانی که مطالعات تاریخی دارند، به‌ویژه جوانان، باید تاریخ اسلام و تاریخ معاصر ایران و تحولات ۲۰۰ سال اخیر کشور را به‌دقت مطالعه کنند تا بدانند ایران چه شرایطی را پشت سر گذاشته و امروز در چه موقعیتی قرار دارد.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به اینکه ایران امروز به الگویی برای ملت‌های جهان تبدیل شده است، افزود: در آمریکا و اروپا نیز اذعان می‌شود که هنوز شناخت و درک درستی از ملت ایران وجود ندارد؛ زیرا برای بسیاری از آنان قابل فهم نیست که چگونه مردمی با وجود مشکلات و دشواری‌ها، این‌چنین با انگیزه و اراده در میدان حضور پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: حضور ۲۵۰ شبانه مردم در اجتماعات، در حالی که برخی خانواده‌ها دست فرزندان خود را نیز می‌گیرند و در میدان حاضر می‌شوند، جلوه‌ای از یک مسئولیت انسانی، الهی و ملی است. این حضور برخاسته از غیرت نسبت به کشور، آزادی، استقلال، عزت، بزرگی و نجابت است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به استمرار حضور برخی افراد در تمامی شب‌های این اجتماعات خاطرنشان کرد: حتی شنیده‌ایم افرادی وجود دارند که یک شب هم حضور در میدان را ترک نکرده‌اند. این اتفاق، یک معجزه تاریخی و انقلابی است و نشان می‌دهد که چه ظرفیت عظیمی در میان مردم وجود دارد.

آیت‌الله رمضانی با پیوند دادن این حضور مردمی به فرهنگ ایثار و شهادت تصریح کرد: این روحیه را باید در پرتو خون پاک شهیدان میناب، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، فرماندهان و دانشمندان شهید تحلیل کرد؛ خون پاکی که جامعه انسانی امروز را به حرکت و جوشش واداشته است.

وی در پایان با تأکید بر جایگاه والای امام شهید اظهار کرد: در رأس این شهیدان، پاک‌ترین خونی قرار دارد که امروز جامعه انسانی را به جوشش و حرکت درآورده و یاد و راه امام شهید، الهام‌بخش استمرار این مسیر است.

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