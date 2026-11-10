به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، امروز مدعی شد که این رژیم به‌زودی برای پذیرش ایران به عنوان یک کشور هسته‌ای به عنوان امری واقع‌شده، تحت فشار قرار خواهد گرفت.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ایران بارها اعلام کرده به دنبال ساخت تسلیحات هسته‌ای نیست و برنامه هسته‌ای آن کاملاً صلح‌آمیز است. با این حال، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنان اصرار دارد که بگوید برنامه هسته‌ای ایران در مسیر ساخت سلاح قرار دارد.

خردادماه سال گذشته و طی جنگ ۱۲ روزه، آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت نظر سازمان‌های بین‌المللی بود، مدعی شدند که برنامه هسته‌ای ایران را از بین بردند. چند ماه بعد و در جریان جنگ ۴۰ روزه، بار دیگر تأسیسات هسته‌ای ایران مورد حمله قرار گرفتند و دولت آمریکا و صهیونیست‌ها بار دیگر مدعی شدند برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل از بین رفته است. اما پس از جنگ، دولت ترامپ تمام تلاش خود را به کار گرفت تا ایران را از پیشبرد برنامه هسته‌ای خود منصرف کند، اگرچه تهران هرگز زیر بار این خواسته نرفته است.

نتانیاهو در ادامه سخنان خود گفت: ایران در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای خود است و تنها راه از بین بردن این تهدید، سرنگونی نظام ایران است.

نتانیاهو در حالی از رؤیای خود برای سرنگونی نظام ایران صحبت می‌کند که در انتخابات اخیر در سرزمین‌های اشغالی، ائتلاف وی نتوانست اکثریت آرا را به دست آورد و در حال حاضر با احتمال پایان دوران خود به عنوان نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مواجه است.

.................

پایان پیام/