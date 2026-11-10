به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در اولین کنفرانس خبری خود در پنتاگون پس از شکست تاریخی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای — که بخش بزرگی از آن به دلیل حملات آمریکایی-صهیونیستی به ایران دانسته شده و درخواست‌ها برای استیضاح وی به عنوان یکی از عوامل این جنگ جدی شده است — تلاش کنگره برای استیضاح خود را یک «نمایش سیاسی مسخره» خواند.

هگست با لحنی تند، طرح استیضاحش را تلاشی از سوی «یک نماینده کنگره ناراضی و شکست‌خورده» برای ضربه زدن به رئیس‌جمهور عنوان کرد.

وزیر جنگ ترامپ بدون اشاره مستقیم به جزئیات اتهامات خود که از سوی توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه، مطرح شده، بارها مدعی آنچه «موفقیت عملیات نظامی» خواند، شد و گفت: «در تاریخ ایالات متحده سابقه نداشته است که وزیر دفاع برکنار شود.»

او با مقایسه وضعیت خود با پرونده استیضاح دونالد ترامپ گفت که رئیس‌جمهور آمریکا دو بار استیضاح شده و هر دو بار «قوی‌تر» بازگشته است و این بار نیز تلاش سوم برای استیضاح که یک عضو کابینه‌اش را هدف گرفته «شکست خواهد خورد.»

وزیر جنگ آمریکا در ادامه درباره پیامدهای طرح استیضاح خود در برابر کسانی که «دشمنان» آمریکا خواند، مدعی شد: «این استیضاح به ایران، کارتل‌ها و هر دشمنی که تماشا می‌کند می‌گوید که ایالات متحده نیروهای خود و رهبری غیرنظامی‌اش را به خاطر اجرای موفقیت‌آمیز یک عملیات نظامی قانونی مجازات کرد.»

هگست در بخش دیگری از سخنانش با تکرار ادعاهای پیشین واشنگتن علیه ایران مدعی شد که آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تهران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این ادعا در حالی مطرح شد که در روزهای اخیر بارها کشتی‌های تجاری به خاطر عبور از مسیرهای هماهنگ‌نشده با ایران دچار آتش‌سوزی شدند.

او در تلاش برای فرافکنی نسبت به شکست تجاوزات به ایران در تحقق اهداف ادعایی خود گفت: «تاریخ درباره این جنگ بسیار متفاوت از خرد متعارف کنونی قضاوت خواهد کرد.» او همچنین در ادعایی بدون پشتوانه تاریخی مدعی شد: «ما این جنگ را شروع نکردیم. ایران ۴۷ سال پیش آن را آغاز کرد!»

وزیر جنگ آمریکا در ادامه اظهاراتش در مقایسه‌ای با تلفات آمریکا در جنگ‌های ویتنام و کره، در توجیه شکست تجاوزگری علیه ایران مدعی شد که عملیات «خشم حماسی» هرگز به اندازه آن جنگ‌ها تلفات نداشته و نخواهد داشت. او همچنین رسانه‌های منتقد جمهوری‌خواه را متهم کرد که به دلیل «نفرت از رئیس‌جمهور» نمی‌توانند موفقیت نظامی آمریکا را بپذیرند.

هگست هدف قرار دادن غیرنظامیان از سوی ارتش آمریکا را «ادعای دروغ» خواند و مدعی شد: «تنها کسانی که غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند، تروریست‌هایی هستند که ما شکار می‌کنیم.» این ادعا در حالی مطرح می‌شود که سناتورها و رسانه‌های آمریکایی مهم‌ترین دلیل استیضاح وی را همین مسئله عنوان کرده‌اند. دولت آمریکا در بیش از ۲۰۰ روز گذشته گفته است که در حال بررسی چگونگی حمله به مدرسه میناب است، اما هنوز نتایج این بررسی‌های ادعایی اعلام نشده است.

هگست در ادامه با اشاره به دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، مدعی شد که او «ربوده نشد، بلکه توسط بهترین‌های آمریکا به عدالت سپرده شد.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، که جنگ با ایران را یکی از دلایل اصلی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای دانسته بود، از پاسخ مستقیم طفره رفت و گفت: «برای معاون رئیس‌جمهور احترام زیادی قائل هستم و قطعاً به دنبال گرفتن انگشت اتهام به طور متقابل نیستم. خوشبختانه، سیاست واقعاً رشته من نیست.»

این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که اختلاف‌نظرها درون حزب جمهوری‌خواه درباره پیامدهای سیاسی جنگ ایران بر نتایج انتخابات آشکار شده است.

وزیر جنگ آمریکا در پایان در تلاش برای به چالش طلبیدن مخالفان و منتقدانش گفت: «پشت هر یک از این عملیات‌ها ایستاده‌ام و اگر لازم باشد فردا دوباره انجامش می‌دهم. اگر می‌خواهند به سراغ جنگجویان بیایند، باید از من عبور کنند.»

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