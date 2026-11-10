به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گادی آیزنکوت، رهبر حزب یشار و مأمور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی، روز سه‌شنبه در واکنش به سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنست گفت: اکنون بیش از پیش متقاعد شده‌ام که نتانیاهو حتی برای یک دقیقه دیگر نیز شایستگی باقی ماندن در مقام خود را ندارد.

وی در ادامه سخنانش تأکید کرد که احزاب ائتلاف وی باید فوراً برای تشکیل یک کابینه اضطراری اقدام کنند.

آیزنکوت هشدار داد: تداوم حکمرانی نتانیاهو موجب ایجاد تفرقه در اسرائیل شده و امنیت آن را به خطر می‌اندازد.

اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، دو روز پیش گادی آیزنکوت را مأمور تشکیل کابینه جدید کرده و وی در تلاش است با متحد کردن احزاب، زمینه سرنگونی کابینه نتانیاهو را فراهم کند.

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