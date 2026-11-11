به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در گفتمان معاصر، آیه ۲۲۳ سوره بقره («نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ») اغلب به عنوان شاهدی بر نگاه ابزارگرایانه به زن قرائت می‌شود. این مقاله با تکیه بر دو متن محوری دیگر یعنی آیه نور (نور: ۳۵) و حدیث کسا، این قرائت را به چالش می‌کشد.

استدلال اصلی این است که در نظام معنایی قرآن و روایات، زن نه تنها از مقام «مصداق بودن» برای غیر فراتر می‌رود، بلکه در برخی از مهم‌ترین تمثیل‌های هستی‌شناختی، خود منشأ و کانون نور قرار می‌گیرد. در تفسیر منقول از ائمه، «مشکاة» در آیه نور به حضرت فاطمه (س) تأویل شده است؛ یعنی زن، ظرفِ وجودیِ نور الهی است که بدون او، نور امامت در عالم خاکی تجلی نمی‌یابد. همسو با این جایگاه، در حدیث کسا نیز محوریت روایت با حضرت زهرا(س) است.

بر این اساس، تشبیه «حرث» را نمی‌توان به معنای انفعال و ابزارانگاری فهمید؛ بلکه در منطق قرآن، «حرث» نماد ریشه‌دار بودن، زایندگی و تداوم‌بخشی است و زن در این استعاره، نه زمینِ منفعل، بلکه بسترِ اصیلِ حیات بشری معرفی می‌شود.

مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی-انتقادی، این سه متن را در کنار هم می‌نشاند تا تصویری منسجم از جایگاه زن به عنوان «کانون نور» و «ریشه حیات» ارائه دهد و ناسازگاری قرائت ابزارگرایانه با کل منظومه معارف اسلامی را نشان دهد.

۱. مقدمه

در فضای مناظره‌های معاصر درباره جایگاه زن در اسلام، دو دسته از متون بیش از همه مورد استناد منتقدان قرار گرفته‌اند: آیاتی که در ظاهرِ لغوی، زبانِ تشبیه و تمثیل دارند و روایاتی که در بستر تاریخیِ مردسالارانه خوانده می‌شوند. در این میان، آیه ۲۲۳ سوره بقره با تعبیر «نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ» («زنان شما کشتزار شمایند») به دلیل تصویرسازی کشاورزی، بیشترین سوءاستفاده را برای طرح ادعای «شیءانگاری زن» فراهم کرده است. اما آیا این آیه را می‌توان به تنهایی و مستقل از سایر آیات و روایات تفسیر کرد؟ پاسخ منفی است. قرآن خود را «تفسیرکننده برخی آیات با آیات دیگر» معرفی می‌کند و سنت معصومان نیز کلید فهم بطون آن است.

این مقاله می‌کوشد با بهره‌گیری از دو متن کلیدی دیگر، افق معناییِ «حرث» را روشن‌تر کند: آیه ۳۵ سوره نور که در آن «مشکاة» به حضرت فاطمه(س) تأویل شده است، و حدیث کسا که در آن حضرت زهرا(س) محورِ روایت و کانونِ جمعِ اهل بیت است. فرضیه مقاله این است که این سه متن، یک پیوستار معنایی واحد را تشکیل می‌دهند: زنی که در آیه نور «ظرفِ نور» است و در حدیث کسا «محورِ خاندان نبوت»، در آیه حرث نیز نمی‌تواند به «زمینِ منفعل» تقلیل یابد؛ بلکه «حرث» در این شبکه معنایی، بر اصالت، زایندگی و تداوم‌بخشی دلالت دارد.

۲. آیه نور: زن به عنوان «مشکاة» و کانون تجلی نور

آیه ۳۵ سوره نور، یکی از عمیق‌ترین آیات تمثیلی قرآن است: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ...» در تفسیر منقول از امام صادق(ع) در تفسیر قمی، این تمثیل چنین تأویل شده است: «الْمِشْکَاةُ فَاطِمَةُ عَلَیْهَا السَّلَامُ، {فِیهَا مِصْبَاحٌ} الْمِصْبَاحُ الْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ... کَأَنَّ فَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلَامُ کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ بَیْنَ نِسَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ». در این تأویل، «مشکاة» که ظرف و جایگاه چراغ است، به حضرت زهرا(س) تطبیق داده شده است. این تطبیق، صرفاً یک فضیلت‌شماری نیست؛ بلکه یک گزاره هستی‌شناختی است: همان‌گونه که چراغ بدون چراغدان، جایی برای قرار گرفتن و تابیدن ندارد، نورِ امامت نیز بدون وجودِ حضرت فاطمه(س) در عالم خاکی تجلی نمی‌یابد.

نکته کلیدی اینجاست که در این تمثیل، زن نه «مصباح» (چراغ) به معنای مطلق، بلکه «مشکاة» است؛ یعنی ظرفِ وجودیِ نور. این جایگاه، بالاتر از یک واسطهٔ صرف است: «مشکاة» شرطِ امکانِ ظهور نور است. اگر مشکاة نباشد، مصباح در فضای باز، یا خاموش می‌شود یا نورِ آن پراکنده و بی‌ثمر است. بنابراین، زن در این آیه، نه تنها «شیء» یا «ابزار» نیست، بلکه بسترِ ضروریِ تحققِ نورِ الهی در جهان است. این تصویر، بنیادی‌ترین پاسخ به ادعای ابزارانگاری است: زن در مقام «مشکاة»، خود منشأ اثر است، نه صرفاً پذیرندهٔ اثر.

۳. حدیث کسا: محوریت زن در کانون خاندان نبوت

حدیث کسا، روایتی است که در آن پیامبر(ص) با علی(ع)، فاطمه(س)، حسن(ع) و حسین(ع) زیر یک عبا جمع می‌شوند و آیه تطهیر نازل می‌شود. آنچه در تحلیل جایگاه زن اهمیت دارد، ساختار روایت است، نه فقط محتوای آن. در این روایت، حضرت زهرا(س) نه تنها یکی از پنج تن است، بلکه راوی اصلی بسیاری از طرق حدیث (از جمله روایت جابر از ایشان) و محورِ صحنه است. تعبیر «فاطِمَه وَ أَبُوهَا وَ بَعْلُهَا وَ بَنُوهَا» که در برخی نقل‌ها آمده است، نشان‌دهندهٔ الگویی است که در آن زن، نقطهٔ اتصالِ سه نسل (پدر، همسر، فرزندان) است.

برخی تحلیل‌ها گام را فراتر نهاده و گفته‌اند: «در دنیای اسلام حضرت فاطمه(ع) محور رسالت و امامت است». این تعبیر اغراق‌آمیز نیست اگر به منطق «مشکاة» در آیه نور بازگردیم؛ اگر فاطمه(س) ظرفِ تجلیِ نورِ امامت است، پس در حدیث کسا نیز همین نقش را در سطح خاندان نبوت ایفا می‌کند.

حضور او در زیر عبا، نه به عنوان «همسر پیامبر» یا «مادر امامان» به معنای حاشیه‌ای، بلکه به عنوان کانونِ معنویِ جمع است. خداوند در این روایت، در عصری که دختران را زنده به گور می‌کردند، یک زن را محورِ معرفیِ اهل بیت به آسمان و زمین قرار می‌دهد. این انتخاب الهی، یک اعلامِ هنجاری است و آن ای است که در نظام ارزشیِ اسلام، زن می‌تواند و باید در مرکزِ مهم‌ترین رویدادهای هستی‌شناختی قرار گیرد.

۴. بازخوانی «حرث» در پرتو «نور» و «کسا»

اکنون می‌توان به آیه ۲۲۳ بقره بازگشت. اگر پیش‌فرض ما این باشد که زن در آیه نور «مشکاة» و در حدیث کسا «محور» است، آیا می‌توان پذیرفت که همان زن در آیه حرث، به «زمینِ منفعل» و «ابزارِ بذرافشانی» تقلیل یافته باشد؟ چنین ناسازگاری‌ای با کل منظومهٔ معارف اسلامی سازگار نیست.

پژوهش‌های تحلیلی معاصر نشان می‌دهد که «حرث» در این آیه، نه نمادِ انفعال، بلکه نمادِ زایندگی، ریشه‌داری و تداوم‌بخشی است. زمینِ کشاورزی، در فرهنگ قرآنی، منشأ حیات است؛ بدون آن، هیچ بذری نمی‌تواند به ثمر بنشیند. تشبیه زن به «حرث»، در واقع تأکیدی است بر نقش بی‌بدیل و غیرقابل‌جانشین او در تداوم نسل و شکل‌دهی به تمدن بشری.

اگر «حرث» را در کنار «مشکاة» قرار دهیم، هر دو یک ویژگی مشترک دارند: شرطِ امکانِ ظهورِ چیزی که بدون آنها ممکن نیست. مشکاة شرطِ ظهورِ نور است، و حرث شرطِ ظهورِ حیات. در هر دو تمثیل، زن بسترِ اصیل است، نه ابزارِ فرعی. بنابراین، آیه حرث را نمی‌توان به عنوان «سند ابزارانگاری» خواند؛ بلکه در پرتو آیه نور و حدیث کسا، این آیه نیز تأییدی بر نقش بنیادین و غیرقابل‌تقلیلِ زن در نظام آفرینش است. قرائت ابزارگرایانه، محصولِ جداسازیِ آیه از شبکهٔ معناییِ آن و تحمیلِ پیش‌فرض‌های فرهنگیِ غیرقرآنی بر متن است.

نتیجه‌گیری

این مقاله نشان داد که سه متن به ظاهر متفاوت — آیه نور، حدیث کسا، و آیه حرث — در یک منطق واحد قابل قرائت هستند. در آیه نور، زن «مشکاة» است؛ یعنی ظرفِ وجودیِ نورِ الهی و شرطِ تجلیِ امامت. در حدیث کسا، زن «محور» است؛ یعنی کانونِ جمعِ خاندان نبوت و نقطهٔ اتصالِ نسل‌ها. و در آیه حرث، زن «ریشه» است؛ یعنی بسترِ اصیلِ تداوم حیات بشری. در هیچ‌یک از این سه، زن به «شیء» یا «ابزار» تقلیل نمی‌یابد.

ادعای ابزارانگاری، تنها با قرائت جزئی‌نگر و خارج از بافت آیه حرث و با نادیده گرفتن شواهد فراوان قرآنی و رواییِ دیگر امکان‌پذیر است. تصویرِ جامعِ اسلام از زن، تصویرِ کانونِ نور و ریشهٔ حیات است؛ نه زمینِ منفعل. بازگرداندن این انسجام معنایی، هم پاسخ علمی به شبهات معاصر است و هم گامی در جهت ارائهٔ قرائتی از اسلام که با کرامت انسانی زن سازگارتر باشد.

زهرا صالحی فر، پژوهشگر رسانه