به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نوح جلاس، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در تحلیلی با اشاره به پیامدهای جنگ علیه ایران و عملیات نیروهای یمنی که به شریان حیاتی اقتصاد عربستان ضربه زده است، نوشت: ریاض با زنجیره‌ای از بن‌بست‌های پیچیده روبه‌روست که به بحران‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی انجامیده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، سپرده‌های بانکی در عربستان به دلیل پیامدهای جنگ علیه ایران با کاهش پیوسته روبه‌روست. تاثیر عملیات یمن بر سرمایه‌گذاری‌ها و منظومه اقتصادی عربستان، روند فرار سرمایه را تشدید کرده و این کشور را به محیطی ناامن برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که ممنوعیت پرواز در فرودگاه‌های عربستان و ضربات وارد شده به تاسیسات نفتی، ضربه‌ای سنگین بر نظام سعودی در دو سطح اقتصادی و امنیتی وارد کرده است.

این تحلیلگر اشاره کرد که بحران نقدینگی امارات نیز به شکل قابل توجهی بر سپرده‌های بانکی عربستان تأثیر گذاشته و همزمانی این مشکلات با وضعیت امنیتی و اقتصادی رو به عقب‌گرد ریاض، فشار را دوچندان کرده است.

بلومبرگ در گزارش خود نوشت: عربستان با کسری بزرگ‌تر بودجه، انقباض اقتصادی و احتمال کاهش معاملات سرمایه‌گذاری روبه‌روست؛ در حالی که حملات تقریباً روزانه یمنی‌ها سفر، رویدادها و بازدیدهای مدیران ارشد را مختل کرده است.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از سه منبع سعودی گزارش داد که صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان در حال بررسی گزینه‌های جدید برای جذب تامین مالی است تا بتواند سرمایه‌گذاری‌های خود را بدون تزریق سرمایه جدید گسترش دهد.

بر اساس گزارش رویترز، این صندوق همه فرصت‌های موجود برای جذب سرمایه را بررسی خواهد کرد؛ از جمله فروش سهام در دارایی‌هایی که به مرحله پایداری رسیده‌اند تا تامین مالی لازم برای شرکت‌های نوپا فراهم شود. این در حالی است که بحران نقدینگی بانک‌های عربستان، راه‌حل‌های مقطعی ریاض را به تلاش‌هایی برای کاهش سرعت فروپاشی مالی و اقتصادی تبدیل کرده است.

به نوشته این تحلیلگر، فروش سهام برخی شرکت‌های صندوق به آرامکو که خود از انفجارهای مستمر در تاسیساتش آسیب دیده است، نشان‌دهنده یک چرخه باطل است: صندوقی که با بحران دست و پنجه نرم می‌کند، سهام شرکت‌هایش را به شرکتی می‌فروشد که روزانه ده‌ها میلیارد دلار خسارت متحمل می‌شود. این اقدامات تنها جابه‌جایی بحران میان صندوق‌ها و شرکت‌هاست، نه راه‌حلی ریشه‌ای.

جلاس در پایان نتیجه گرفت: تنها راه پیش روی نظام سعودی برای بازگرداندن سرمایه‌گذاری‌ها و جبران خسارت‌های اقتصادی، فراهم کردن محیط امن برای سرمایه است و این امر جز با توقف عملیات یمن محقق نمی‌شود؛ عملیاتی که خود به پایان تجاوز و محاصره یمن گره خورده است. ادامه تجاوز، جز فروپاشی بیشتر نتیجه‌ای نخواهد داشت و نشانه‌های آن در ساعات نخست هدف قرار گرفتن مرکز مالی ریاض، که «مغز منظومه اقتصادی عربستان» محسوب می‌شود، آشکارتر شده است.

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