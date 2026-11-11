به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)-ابنا- در بخش اول، موضوع گفت‌وگوی فرشتگان با غیرپیامبران در ادیان توحیدی و احادیث اهل‌سنت مورد بررسی قرار گرفت و نمونه‌هایی از کتاب‌های آسمانی و روایت اهل‌سنت در اثبات گفت‌وگوی فرشتگان با شخصیت‌های مذهبی را مورد توجه قرار دادیم.

در این نوشته، موضوع گفت‌وگوی ملائکه با ائمه معصومین(س) در منابع شیعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در بیش از ده‌ها روایت، گفت‌وگوی ائمه معصومین(ع) با ملائکه مورد تأکید قرار گرفته است که به‌عنوان نمونه می‌توان به احادیث روایت‌شده در اصول کافی از امام علی(ع)، امام سجاد(ع)، امام باقر(ع)، امام صادق(ع) و امام هادی(ع) اشاره کرد.

مشهورترین این عبارات را نیز می‌توان این عبارت در زیارت جامعه کبیره دانست که خطاب به ائمه(ع) عرض می‌شود: «السَّلامُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ بَیْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَوْضِعَ الرِّسالَةِ وَ مُخْتَلَفَ الْمَلائِکَةِ وَ مَهْبِطَ الْوَحْی؛ سلام بر شما، ای اهل‌بیت نبوّت و جایگاه رسالت و عرصه رفت‌وآمد فرشتگان و مرکز فرود آمدن وحی».

ائمه معصومین(ع) در منابع مختلف روایی، دلایلی قرآنی بر امکان تحقق ارتباط و گفت‌وگو با ملائکه را بیان کرده‌اند.

به‌عنوان نمونه، امام باقر(ع) در گفت‌وگویی که در کتاب «البرهان فی تفسیر القرآن» روایت شده است، با استناد به آیه ۳۰ سوره فصلت: «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ؛ بی‌تردید کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست؛ سپس استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان نازل می‌شوند: مترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتی که وعده می‌دادند، بشارت باد»، این موضوع را مورد تأیید قرار می‌دهند.

نحوه حضور فرشتگان نزد ائمه معصومین(ع) نیز هم به‌صورت «تَمَثّل» است؛ یعنی فرشته‌ای به شکل انسان با ایشان ارتباط می‌گیرد، مانند آنچه در آیه ۱۷ سوره مریم بیان شده است: «فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِیًّا؛ [حضرت مریم(ع)] جدا از آنان پوشش و پرده‌ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به‌سوی او فرستادیم، پس برای او [به‌صورت] بشری خوش‌اندام و معتدل نمودار شد». در روایتی از امام باقر(ع) نیز ایشان با بیان اینکه فرشتگان نزد ائمه(ع) می‌آیند، می‌فرمایند: «به خدا قسم! فرشتگان بر ما نازل می‌شوند و بر فرش‌های ما قدم می‌گذارند».

شیوه دوم حضور فرشتگان نزد ائمه(ع)، گفت‌وگو با آنان بدون دیدن است. همان‌گونه که در منابع لغوی، به گفت‌وگویی که مخاطب دیده نشود «تحدیث» گفته می‌شود، در این روش، حضرات سخنان ملائکه را شنیده و با آنان گفت‌وگو می‌کنند که در این شیوه به شنونده سخن «مُحدَّث، یعنی کسی که صدایی را می‌شنود، بی‌آنکه شخصی را ببیند» و به گوینده سخن «مُحدِّث» گفته می‌شود.

در روایات مختلفی، ائمه معصومین(ع) به‌عنوان «محدَّثون» معرفی شده‌اند. رسول خدا(ص) فرمود: «من اهل بیتی اثنی عشر مُحدَّثا» یا حدیث «من ولدی اثنا عشر نقیبا، نجباء، مُحدَّثون و مفهمون».

بر اساس آنچه تاکنون بیان شد، باید گفت که گفت‌وگوی ملائکه با غیر پیامبران، هم در کتاب‌های آسمانی و هم در روایات اهل سنت و تشیع، موضوعی پذیرفته‌شده است.

در بخش بعدی این نوشته، روایات شیعی درباره گفت‌وگوی ملائکه با حضرت زهرا(س) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سید علی اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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