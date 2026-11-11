به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه پس از رحلت رسول اکرم(ص) در ظاهر متشرع بود، اما در باطن آن خبری از دین نبود؛ لذا جامعه‌ای که حساسیتی نسبت به خطوط قرمز دین و اجرا نشدن احکام ندارد، متشرع محسوب نمی‌شود.

وقتی علم در جامعه به هنجارهای اجتماعی تبدیل نشود، شاهد از بین رفتن حق با وجود علم و در نتیجه هجوم به خانه دختر پیامبر(س) هستیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین «حامد کاشانی» در سخنانی به تحلیل اجتماعی و سیاسی واقعه فاطمیه پرداخت و از تطبیق حوادث تاریخی با مسائل معاصر برای فهم بهتر مخاطب استفاده کرد.

گذار از جهل به بی‌تفاوتی در جامعه

وی به تفاوت جهل و علمِ بی‌عمل پرداخت و گفت: بحران جامعه پس از رحلت رسول اکرم(ص) از جهل نیست، چراکه در واقعه فاطمیه همه حق را می‌شناختند؛ بلکه مشکل اصلی زمانیست که افراد جامعه با وجود علم، برخلاف آن عمل می‌کنند.

استاد حوزه علمیه بر ضرورت تبدیل حرام به منکر تاکید کرد و ابراز داشت: اصلاح جامعه صرفاً با تذکرِ حکم محقق نمی‌شود؛ بلکه باید با ایجاد حساسیت اجتماعی، امر حرام را به یک ناهنجاری در ذهن مردم تبدیل کرد تا بازدارنده باشد.

حجت‌الاسلام کاشانی با مثال شخصیت‌هایی مثل جناب جعفر طیار، عمار و حمزه توضیح داد: هر کس باید در حوزه نفوذ خود، نقش ایفا کند. اگر کسی نمی‌تواند مانند امام باشد، باید مانند یک الگوی میانی در محیط خود، حق را ابراز و باطل را بازشناساند.

وی جهاد فرهنگی را به مثابه وظیفه فردی در جامعه دانست و آن را معادل واجب عینی و همگانی معرفی کرد.

سکوت اکثریت؛ خطرناک‌تر از جنایت

استاد حوزه علمیه به خطر اکثریتِ بی‌خیال پرداخت و بیان داشت: بی تفاوتیِ اکثریت، یعنی مردمی که در زمان هجوم به خانه حضرت زهرا(س) سکوت کردند. چنین وضعیتی از خود جنایت خطرناک‌تر است؛ چراکه مسیر جنایت را هموار و موجب تضعیف حق می‌شود. مصیبت اصلی تنها شهادت صدیقه طاهره(س) نبود، بلکه بی‌یاوری و تنهایی امیرالمؤمنین(ع) در برابر دشمنانی بود که حتی حرمت‌ دختر پیامبر را نیز زیر پا گذاشته و با تخریب حق، سعی در نابودی دین داشتند.

حجت‌الاسلام کاشانی در پایان سخنان خود گفت:دین‌داری به‌صرف داشتنِ علم نیست و ملاک دین‌داری حقیقی عبارت است از: حساسیت نسبت به حق، تبدیل شدن واجب به معروف اجتماعی و ایفای نقش مسئولانه در جامعه، تا از تکرار حوادث تلخ تاریخی مانند فاطمیه جلوگیری شود.

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