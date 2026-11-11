به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدل‌السید، سیاستمدار دموکرات آمریکایی از ایالت میشیگان، با انتقاد شدید از عملکرد پیت هگست، وزیر جنگ دولت ترامپ، در مدیریت جنگ علیه ایران، خواستار استعفای فوری او شد و این جنگ را عامل تشدید فشارهای اقتصادی بر مردم آمریکا دانست.

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، السید در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان، خطاب به هگست گفت: «تو در انجام مسئولیتت شکست خورده‌ای و این جنگ را به‌شدت بد مدیریت کرده‌ای. پس استعفا بده و کار را برای همه آسان کن، پیش از آنکه برکنار شوی.»

وی با اشاره به افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی در آمریکا تأکید کرد که مردم میشیگان از هزینه‌های سنگین زندگی شکایت دارند؛ مشکلاتی که به گفته او، نتیجه ورود واشنگتن به «جنگی دیوانه‌وار» است که اساساً ارتباطی به منافع مردم آمریکا ندارد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که مجلس نمایندگان آمریکا با رأی ۲۱۱ در برابر ۲۰۴، طرح استیضاح هگست را به کمیته ارجاع داد و عملاً روند برکناری او را متوقف کرد. السید همچنین از ۱۱ نماینده دموکراتی که در رأی‌گیری شرکت نکردند، به‌شدت انتقاد کرد.

طرح استیضاح هگست از سوی توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی، ارائه شده و بخش مهمی از آن به نقش وزیر جنگ در آغاز و ادامه حملات نظامی علیه ایران بدون مجوز کنگره اختصاص دارد. طراح این استیضاح، دولت ترامپ را به نقض قانون اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳ و نادیده گرفتن محدودیت‌های قانونی متهم کرده است.

با وجود این انتقادات، هگست در نشست خبری پنتاگون، طرح استیضاح خود را «نمایشی سیاسی و مضحک» توصیف کرد و مدعی شد عملیات نظامی آمریکا علیه ایران قانونی و موفقیت‌آمیز بوده است.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که عملکرد هگست در پنتاگون، از جمله به دلیل اتهامات مربوط به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، عملیات مرگبار علیه قایق‌ها در آب‌های آزاد، اخراج افسران ارشد و سیاست‌های تبعیض‌آمیز، با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو شده است.

عبدل‌السید نیز با تأکید بر ضرورت توقف جنگ علیه ایران، این درگیری را «غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرانسانی» خواند.