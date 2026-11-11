جواد شفیعی ثابت، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با اشاره به برنامه‌های خادمیاران رضوی در ایام فاطمیه اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) و احیای سنت ارزشمند برگزاری مجالس روضه خانگی، خادمیاران رضوی و کانون‌های خدمت رضوی استان با مشارکت فعالان مذهبی و خانواده‌های علاقه‌مند، ۸۸ مجلس روضه خانگی را در سراسر گیلان برگزار می‌کنند.

وی افزود: در همین راستا، کانون تخصصی بانوان و خانواده کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان با حمایت مرکز بانوان و خانواده آستان قدس رضوی، ۸۰ بسته متبرکات رضوی به همراه ۲۵ پرچم و کتیبه ویژه برگزاری روضه‌های خانگی تهیه و به خادمیاران و فعالان هیئت‌های مذهبی مرتبط با کانون‌های خدمت رضوی اهدا کرده است تا زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر مجالس عزاداری در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) فراهم شود.

شفیعی ثابت با بیان اینکه روضه‌های خانگی از جلوه‌های ارزشمند مشارکت مردمی در ترویج معارف اهل‌بیت(ع) به شمار می‌روند، تصریح کرد: این مجالس فرصتی برای تقویت پیوند معنوی خانواده‌ها با سیره و معارف اهل‌بیت(ع) و گسترش فرهنگ محبت، مودت و ارادت به خاندان عصمت و طهارت است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان همچنین از اجرای برنامه‌های خدمت‌رسانی و اطعام عزاداران در ایام فاطمیه خبر داد و گفت: خادمیاران رضوی با مشارکت و همراهی مردم، در تعدادی از غرفه‌ها و چایخانه‌های «قرار مقاومت» نسبت به تهیه و توزیع اطعام و پذیرایی از سوگواران حضرت فاطمه زهرا(س) اقدام خواهند کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه برنامه‌های خادمیاران رضوی در ایام فاطمیه با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، همدلی هیئت‌های مذهبی و مشارکت کانون‌های خدمت رضوی در سطح استان اجرا می‌شود و تلاش داریم با گسترش مجالس روضه و فعالیت‌های خدمت‌رسانی، فرهنگ فاطمی و رضوی را در متن زندگی اجتماعی و خانوادگی مردم بیش از پیش جاری کنیم.

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