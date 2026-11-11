به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب«سبک‌شناسی علمی تفصیل الشریعة »، نوشته حجت‌الاسلام‌ محمدحسن ربانی بیرجندی، پژوهشی درباره روش فقهی و اجتهادی مرحوم آیت‌الله‌العظمی محمدفاضل لنکرانی در آستانه بیستمین سالگرد ارتحال آن مرجع فقید انقلابی به طبع رسید.

محور اصلی کتاب، بررسی مجموعه فقهی تفصیل الشریعة، شرح ایشان بر تحریر الوسیلة امام خمینی و بازشناسی مبانی و شیوه‌هایی است که در شکل‌گیری این اثر نقش داشته‌اند.

نویسنده بر اهمیت روش‌شناسی آثار فقهی حضرت آیت الله فاضل لنکرانی تأکید می‌کند؛ رویکردی که افزون بر معرفی زندگی آثار یک فقیه، می‌کوشد شیوه استدلال، مبانی علمی و چگونگی بهره‌گیری او از منابع فقهی را تحلیل کند.

بر همین اساس، کتاب در کنار بررسی روش علمی حضرت آیت‌الله فاضل، به مقایسه آن با مکتب فقهی آیت‌الله العظمی بروجردی و اندیشه فقهی امام خمینی نیز می‌پردازد و از تأثیر این دو استاد بر شکل‌گیری روش ایشان آن فقیه سترگ سخن می‌گوید.

اثر در سیزده فصل سامان یافته و در فصل‌های آغازین، زندگی علمی حضرت آیت‌الله فاضل، استادان ایشان و ویژگی‌های مکتب‌های فقهی نجف و قم معرفی می‌شود. سپس جایگاه تفصیل الشریعة و جنبه‌های گوناگون روش فقهی مؤلف بررسی می‌شود؛ از جمله توجه به آیات‌الاحکام، مسائل نوپدید، نقش زمان و مکان، احکام حکومتی، دیدگاه ­های فقیهان پیشین و چگونگی بهره گیری از قواعد فقهی و مذاق شریعت در زمره مهم ترین روش­های این کتاب ارزشمند معرفی می‌شود.

بخش مهمی از کتاب به روش­شناسی مباحث رجالی و حدیثی اختصاص دارد؛ موضوعاتی مانند وثوق صدوری، طبقه‌شناسی راویان، ارزیابی اسناد، حجیت مرسلات و شیوه فهم و تحلیل روایات .

دیدگاه‌های قرآنی و اصولی حضرت آیت‌الله فاضل نیز در فصل‌های پایانی بررسی شده‌اند.

این کتاب می‌تواند برای طلاب، پژوهشگران فقه و اصول و علاقه‌مندان به تاریخ تحول اجتهاد، منبعی سودمند برایشناخت دقیق‌تر روش علمی مرحوم حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی قدس سره و پیوند آن با سنت فقهی معاصر باشد.

دانشوران فرهیخته می‌توانند این کتاب را از فروشگاه‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) درشهر قم و مشهد مقدس تهیه کنند.

ناشر این کتاب، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام و تعداد صفحات کتاب نیز ۴۴۰ صفحه است.

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