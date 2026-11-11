به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، صبح امروز چهارشنبه در نشست خبری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به جایگاه کتاب و کتابخوانی در فرهنگ ایرانی و اسلامی، از اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در سراسر کشور به مناسبت این رویداد خبر داد و گفت: تلاش کرده‌ایم در این دوره، بیشتر نقش تسهیلگر و هماهنگ‌کننده داشته باشیم و اجرای برنامه‌ها را به انجمن‌ها، تشکل‌ها، نهادهای صنفی و دستگاه‌های مرتبط واگذار کنیم.

حیدری در ابتدای این نشست با گرامیداشت یاد رهبر شهید، ایشان را از بزرگان و اندیشمندان حوزه کتاب و کتابخوانی و از کتابخوانان برجسته دانست و با اشاره به علاقه و انس ایشان با کتاب اظهار کرد: یکی از دوستان نقل می‌کرد هر کتابی که منتشر می‌شد، ایشان آن را مطالعه می‌کردند و با کتاب و محتوای آن آشنایی خوبی داشتند.

وی همچنین یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، شهدای جنگ تحمیلی، سرداران، شخصیت‌ها، سیاستمداران و کودکانی را که در مدارس و خانه‌های خود به شهادت رسیدند، گرامی داشت و ابراز امیدواری کرد با همدلی، همراهی و هم‌افزایی، ظرفیت‌های مختلف جامعه برای عبور از مشکلات و حفظ ایران عزیز به کار گرفته شود.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با تأکید بر جایگاه تاریخی کتاب در فرهنگ ایرانی و دینی گفت: ایران با کتاب، فرهنگ، تاریخ و پیشینه خود شناخته می‌شود و کتاب در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد. در فرهنگ دینی ما نیز خواندن و کتاب اهمیت محوری دارد؛ معجزه پیامبر اسلام(ص) قرآن کریم است و آغاز این معجزه نیز با فرمان خواندن همراه بوده است.

حیدری افزود: مجموعه شواهد و نمادهای فرهنگی و تاریخی ما نشان می‌دهد که کتاب و کتابخوانی بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت ایرانی و اسلامی است و باید این پیشینه و تاریخ را به بهترین شکل حفظ کنیم و به نسل‌های آینده انتقال دهیم. یکی از رسالت‌های هفته کتاب نیز توجه به همین موضوع است.

هفته کتاب؛ رویدادی زیربنایی در ترویج فرهنگ مطالعه

وی با اشاره به اهمیت هفته کتاب در تقویم فرهنگی کشور اظهار کرد: هفته کتاب پس از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، یکی از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در حوزه کتاب به شمار می‌رود. البته کارکرد آن با نمایشگاه کتاب متفاوت است؛ هفته کتاب بیشتر بر تبلیغ و ترویج فرهنگ مطالعه و اثرگذاری درازمدت و زیربنایی در لایه‌های مختلف جامعه تمرکز دارد.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به نقش رسانه‌ها در تحقق اهداف این رویداد گفت: بخشی از مسئولیت سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و بخش عمده‌ای از این مسئولیت بر عهده رسانه‌هاست. تلاش‌های فعالان رسانه‌ای در طول سال باید در هفته کتاب نیز امتداد پیدا کند تا بتوانیم اقدامات انجام‌شده در سال گذشته را به‌درستی ارائه کنیم و در کنار آن، نقدها، مشکلات و چالش‌های این حوزه را بشنویم.

حیدری ادامه داد: قطعاً در حوزه فعالیت ما نیز مشکلات و انتقادهایی وجود دارد. باید این مسائل را با همکاری یکدیگر بررسی و برای آنها راهکار پیدا کنیم تا در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های سال آینده مورد توجه قرار گیرند و به اصلاح روندها کمک کنند.

صنعت نشر از شرایط اقتصادی و تحریم‌ها تأثیر می‌پذیرد

وی در ادامه با اشاره به شرایط برگزاری سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب گفت: این دوره در شرایطی آغاز می‌شود که صنعت نشر طی دو سال گذشته با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو بوده است. بخشی از این مشکلات ممکن است به ضعف عملکرد ما بازگردد، اما بخش عمده‌ای از آنها به شرایط عمومی اقتصاد و سایر بخش‌های صنعتی کشور مربوط است.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با بیان اینکه صنعت نشر از سایر صنایع جدا نیست، توضیح داد: تولید یک کتاب به صنایع و بخش‌های مختلف و همچنین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور وابسته است. همان‌طور که سایر صنایع با مشکلاتی مواجه‌اند، صنعت نشر نیز از این شرایط تأثیر می‌پذیرد.

حیدری افزود: شرایط جنگی و فضای شدید تحریمی که نزدیک به دو سال با آن مواجه بوده‌ایم، بر بخش‌های مختلف کشور اثر گذاشته و صنعت نشر، کتاب، چاپ و تأمین کاغذ نیز از این وضعیت آسیب دیده‌اند. بخشی از این آسیب‌ها مستقیم و بخشی غیرمستقیم بوده است. امیدواریم با همراهی و همکاری همه فعالان این حوزه بتوانیم برای حل مشکلات موجود اقدام کنیم.

واگذاری اجرای برنامه‌ها به تشکل‌ها و نهادهای فرهنگی

وی درباره رویکرد اجرایی خانه کتاب و ادبیات ایران در هفته کتاب امسال گفت: تلاش ما این بوده است که بیشتر نقش تسهیلگر و هماهنگ‌کننده داشته باشیم و مجموعه اقدامات و فعالیت‌ها را به تشکل‌ها، انجمن‌ها، نهادهای صنفی و دستگاه‌های خارج از مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار کنیم.

حیدری با بیان اینکه سهم خانه کتاب از اجرای مستقیم برنامه‌ها محدود خواهد بود، اظهار کرد: کمتر از چهار تا پنج درصد برنامه‌ها در حوزه‌هایی است که به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی یا حضور مستقیم ما نیاز دارد و در سایر برنامه‌ها تلاش کرده‌ایم نقش حمایتی و هماهنگ‌کننده ایفا کنیم.

به گفته وی، بیش از ۲ هزار برنامه از سوی استان‌ها و مجموعه‌های مختلف برای برگزاری در هفته کتاب به این مجموعه اعلام شده است. خانه کتاب نیز در بخشی از این برنامه‌ها حمایت مالی، در بخشی حمایت معنوی و در مواردی حضور و همراهی خواهد داشت؛ با این رویکرد که تا حد امکان خود مجری مستقیم برنامه‌ها نباشد.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران همچنین از پیش‌بینی بیش از ۴۰ نشست تخصصی در سرای اهل قلم خبر داد و گفت: این نشست‌ها با برنامه‌ریزی انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط برگزار می‌شود و در آنها مسائل بنیادی، ریشه‌ای و اجرایی حوزه کتاب و نشر که در سال گذشته با آنها مواجه بوده‌ایم یا ممکن است در آینده با آنها روبه‌رو شویم، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: هدف از این نشست‌ها، طرح و رسانه‌ای شدن مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف کتاب و نشر است تا دستگاه‌های مسئول بتوانند این موضوعات را در برنامه‌های خود لحاظ کنند و برای رفع آنها راهکارهای عملی در نظر بگیرند.

افتتاح هفته کتاب در یکی از روستاهای برگزیده

حیدری با اشاره به شعار و برنامه‌های سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب گفت: شعار امسال با توجه به شرایط و اقتضائات موجود، «با کتاب گفت‌وگو کنیم» انتخاب شده است. همچنین روزهای هفته کتاب به نام بزرگان ایران‌زمین نام‌گذاری شده و برنامه‌های این دوره با این رویکرد طراحی شده است.

وی از برگزاری مراسم افتتاحیه هفته کتاب برای نخستین بار در یکی از روستاهای برگزیده جشنواره روستاهای دوستدار کتاب خبر داد و گفت: این مراسم روز شنبه ساعت ۱۰ صبح در روستای فرخ‌آباد استان البرز برگزار خواهد شد.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای هماهنگی برنامه‌های استانی اظهار کرد: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداران را به‌عنوان رؤسای ستاد هفته کتاب در استان‌ها منصوب کرده و مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها نیز دبیری این ستادها را بر عهده دارند تا برنامه‌ها در بالاترین سطح مدیریتی استان‌ها پیگیری شود.

حیدری ادامه داد: پس از ابلاغ سیاست‌ها و رویکردها به ادارات کل استان‌ها، نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ برنامه از استان‌ها به دست ما رسیده است. همچنین تلاش کردیم ۵۰ درصد اعتبارات هفته کتاب استان‌ها را پیش از آغاز این رویداد پرداخت کنیم و ۵۰ درصد باقی‌مانده نیز پس از دریافت و بررسی گزارش عملکردها و برنامه‌های اجراشده پرداخت خواهد شد.

وی از هماهنگی با دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط از جمله شهرداری‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کانون‌های مساجد و دیگر مجموعه‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی برای اجرای برنامه‌های هفته کتاب خبر داد.

بزرگداشت رهبر شهید و اختتامیه جشنواره داستان شش‌کلمه‌ای

حیدری در تشریح برنامه‌های شاخص سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب گفت: یکی از برنامه‌های ویژه این دوره با عنوان «امین زبان فارسی» و با هدف بزرگداشت رهبر شهید، روز دوشنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان فرهنگی برگزار می‌شود.

وی همچنین از برگزاری اختتامیه جشنواره داستان شش‌کلمه‌ای با عنوان «به یاد فرشته‌های میناب» خبر داد و افزود: در این جشنواره نزدیک به ۱۶ هزار اثر از حدود ۳۹ کشور جهان دریافت شده است. این برنامه با استقبال خوبی روبه‌رو شده و قرار است با حضور جمعی از وزیران، مسئولان فرهنگی و هنرمندان در تهران برگزار شود.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح فصلی کتاب‌فروشی‌ها اشاره کرد و گفت: فراخوان این طرح اعلام شده و تعداد زیادی از کتاب‌فروشی‌ها برای حضور در آن ثبت‌نام کرده‌اند. این طرح هم به‌صورت حضوری و هم مجازی اجرا می‌شود و امسال نیز برای آن یارانه در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که ۲۰ درصد یارانه معاونت امور فرهنگی به کد ملی خریداران اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به دیگر برنامه‌های هفته کتاب اظهار کرد: برنامه تجدید میثاق با امام راحل(ره) روز گذشته برگزار شد و در ادامه نیز برنامه تجلیل از کتابداران، مراسم کتاب سال جوانان با همکاری جهاد دانشگاهی و برگزاری کارگاه‌هایی در حوزه‌های مختلف، در سالن‌ها و مراکز مختلف سراسر کشور پیش‌بینی شده است.

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