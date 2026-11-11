به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، سوگواره آیینی‌نمایشی «یاس کبود» با حضور جمعی از هنرمندان نمایش‌های آیینی و فعالان فرهنگی کانون اجرا می‌شود.

در این ویژه‌برنامه، هنرمندان به روایت‌گری با مضامین مربوط به مصائب اهل‌بیت(ع) و با محوریت زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) می‌پردازند.

سوگواره نمایشی «یاس کبود» از روز سه‌شنبه ۱۹ آبان، ساعت ۲۱ برگزار می‌شود و هنرمندان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت، با شیوه‌هایی همچون معرفی وقایع و شخصیت‌ها، شعرخوانی، مرثیه‌سرایی، قصه‌گویی و نمایش آیینی، ارادت خود را به مخاطبان کودک و نوجوان و دیگر علاقه‌مندان عرضه می‌کنند.

این برنامه با هنرمندی مصطفی فتحی، امیرحسین انصافی، صادق کیانی‌مقدم، حسین تولایی و گروه نمایش آیینی «شاهچراغ» در میدان فردوسی و با حضور تماشاخانه سیار کانون در میدان آزادی، میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

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