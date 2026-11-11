به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با شبکه المیادین با تشریح مواضع تهران درباره پایان جنگ و مذاکرات با آمریکا، تأکید کرد که توقف درگیری‌ها باید تمام جبهه‌های غرب آسیا، به‌ویژه لبنان، را دربر بگیرد و ایران در برابر هرگونه حمله نظامی تازه آمریکا پاسخ خواهد داد.

او همچنین اعلام کرد تهران هیچ بخشی از مواد هسته‌ای غنی‌شده خود را از کشور خارج نخواهد کرد.

رضایی با اشاره به احتمال ازسرگیری حملات آمریکا گفت: «هرگونه حمله جدید آمریکا با هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامی این کشور، حتی پایگاه‌های دوردست آن، پاسخ داده خواهد شد.»

او پایان دادن به جنگ در سراسر منطقه را یکی از شروط اساسی ایران دانست و تأکید کرد: «پایان دادن به جنگ در تمامی جبهه‌های غرب آسیا، به‌ویژه لبنان، یکی از شروط اساسی ماست.»

این موضع در ادامه شروطی مطرح می‌شود که تهران پیش‌تر شروط خود را برای پایان جنگ اعلام کرده است. ایران خواستار توقف درگیری‌ها در همه جبهه‌ها، از جمله جبهه لبنان، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و دریافت تضمین برای جلوگیری از تکرار حملات نظامی شده است.

در تفاهم‌نامه ۱۴ ماده‌ای ایران و آمریکا که در ژوئن ۲۰۲۶ امضا شد نیز توقف دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها، از جمله درگیری اسرائیل و حزب‌الله در لبنان، پیش‌بینی شده بود اما آمریکا این تعهد را از روز نخست زیر پا گذاشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، موضع ایران درباره مواد هسته‌ای غنی‌شده را صریح دانست و گفت: «حتی ذره‌ای از مواد هسته‌ای غنی‌شده را از ایران خارج نخواهیم کرد.» او افزود: «به دوستان روس خود اطلاع داده‌ایم که مواد غنی‌شده در ایران باقی خواهند ماند و خودمان از آن‌ها استفاده خواهیم کرد.»

رضایی در ادامه این مصاحبه به توانمندی‌های نظامی ایران، به‌ویژه در حوزه جنگ الکترونیک، اشاره کرد و گفت: «ما در جنگ الکترونیک به سطح پیشرفته‌ای دست یافته‌ایم که این امکان را به ما می‌دهد تا کنترل پهپادهای آمریکایی را در دست بگیریم و آن‌ها را سالم فرود بیاوریم.»

او همچنین درباره نیاز ایران به مواد غنی‌شده توضیح داد: «ما برای طراحی کشتی‌ها و زیردریایی‌هایی که با انرژی هسته‌ای کار می‌کنند، به مواد غنی‌شده نیاز داریم.»

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