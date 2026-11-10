به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علاقه‌مندان و پژوهش‌گران حوزه کتابداری، ترویج کتاب‌خوانی و ادبیات کودک و نوجوان می‌توانند مقاله‌های خود را با توجه به محورهای اعلام‌شده، حداکثر تا پایان آذر ۱۴۰۵ به دبیرخانه این نشریه ارسال کنند.

محورهای موضوعی این شماره شامل بازاندیشی در نقش تسهیلگر با تأکید بر مناسبات قدرت، گفت‌وگو و مشارکت کودک و بزرگسال؛ فرصت‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی و آینده تسهیلگری ادبی؛ تجربه ادبی، لذت خواندن و عاملیت کودک در فرایند تسهیلگری؛ رویکردها و روش‌های مختلف تسهیلگری در خواندن با کودکان؛ مهارت‌های تسهیلگری کودک و نوجوان؛ حدود مداخله تسهیلگر در گفت‌وگوی فلسفی؛ چالش‌های تسهیلگری با گروه‌های در حاشیه و آسیب‌دیده؛ تسهیلگری در آینه رسانه و شبکه‌های اجتماعی و نقش بدن‌مندی در تسهیلگری کتاب برای کودکان و نوجوانان است.

شرایط و شیوه ارسال مقاله

بر اساس این فراخوان، مقاله‌های علمی نباید بیش از 4هزار کلمه باشند و لازم است چکیده‌ای بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه داشته باشند.

نویسندگان باید مقاله‌های خود را در قالب فایل DOC یا DOCX و در محیط ویندوز ذخیره و به‌صورت پیوست ایمیل ارسال کنند. همچنین تصاویر همراه مقاله باید در قالب JPG و با وضوح ۳۰۰ dpi ارائه شوند.

مطالب ارسالی باید پیش‌تر منتشر نشده باشند و هم‌زمان برای انتشار در مجله یا نشریه دیگری در دست بررسی قرار نگرفته باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند مقاله‌های خود را به نشانی الکترونیکی IIDCYAREFERENCELIBRARY@gmail.com ارسال کنند.

در عنوان ایمیل باید عبارت «ارسال به نشریه کتابخانه» درج شود که نشان‌دهنده حروف اول نام و نام خانوادگی نویسنده است.

همچنین لازم است نویسندگان در متن ایمیل یا در فایلی جداگانه، اطلاعات کوتاهی درباره خود، از جمله محل و زمینه فعالیت دانشگاهی و آثار منتشرشده اخیرشان ارائه کنند. این اطلاعات نباید در متن مقاله درج شود.

مسئولیت دریافت مجوزهای لازم برای بازتولید تصاویر یا نقل‌قول‌های طولانی از صاحبان حقوق مؤلفان بر عهده نویسندگان است. نشریه برای تسهیل این فرایند، فرم‌هایی را در اختیار نویسندگان قرار می‌دهد.

شیوه نگارش و استناددهی

نشریه کتابخانه مقاله‌های علمی منتشر می‌کند، اما بر استفاده از زبانی روان و جذاب تأکید دارد؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر دانشگاهیان و متخصصان حوزه کتابداری، ترویج کتاب‌خوانی و ادبیات کودک و نوجوان، علاقه‌مندان عمومی نیز بتوانند از مطالب آن بهره‌مند شوند.

بر همین اساس، از نویسندگان خواسته شده است ضمن حفظ دقت علمی در ارائه پژوهش‌ها و استدلال‌های خود، مخاطبان عمومی‌تر را نیز در نظر بگیرند و از نگارش متن‌های بیش از حد سنگین و رسمی پرهیز کنند.

این نشریه از قواعد نگارشی و استناددهی به شیوه APA پیروی می‌کند و از نویسندگان خواسته است استنادهای خود را بر همین اساس تنظیم کنند. همچنین ویراستاران ممکن است برای ایجاد هماهنگی و یکدستی در سبک نشریه، املاء و نشانه‌گذاری متن‌ها را مطابق الگوی مجله ویرایش کنند.

رعایت نشانه‌های نوشتاری و املایی زبان اصلی در عنوان‌ها و نام‌ها نیز ضروری است و در صورت امکان‌نداشتن درج صحیح این نشانه‌ها، نویسندگان باید شکل درست واژه یا نام را در یادداشتی مشخص کنند.

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