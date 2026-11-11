به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لورن بوبرت، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کلرادو در مجلس نمایندگان آمریکا، در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری «راو استوری» درباره دلایل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، از نارضایتی خود نسبت به جنگ علیه ایران پرده برداشت.

در بخشی از این گفت‌وگو، خبرنگار از بوبرت پرسید آیا جمهوری‌خواهان در قبال ایران بیش از حد موضعی میانه‌رو اتخاذ کرده بودند؟ این نماینده جمهوری‌خواه پیش از پاسخ دادن خنده کوتاهی کرد و سپس گفت: «من از جنگ بسیار ناراضی بودم.»

بوبرت در بخش دیگری از این مصاحبه، هنگامی که از او پرسیده شد آیا جمهوری‌خواهان برای جبران شکست انتخاباتی خود باید مواضعشان را به سمت میانه‌روی سوق دهند، این پیشنهاد را رد کرد و گفت: «نه، ما قطعاً به اندازه کافی میانه‌رو هستیم.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا معتقد است جمهوری‌خواهان به دلیل اتخاذ مواضع بیش از حد میانه‌رو شکست خورده‌اند، بر دیدگاه خود پافشاری کرد و گفت: «من همیشه فکر می‌کنم ما بیش از حد میانه‌رو هستیم.»

این نماینده جمهوری‌خواه در تشریح دلایل ناکامی حزبش نیز گفت که جمهوری‌خواهان از جهات مختلف به خودشان آسیب زده‌اند و نحوه پیام‌رسانی سیاسی، تصویب نکردن قوانین و طرح‌های قانونی مناسب و عملکرد سنا از جمله عوامل این شکست بوده‌اند.

بوبرت همچنین در واکنش به اشاره خبرنگار به شکست جمهوری‌خواهان در ایالت‌هایی از کانزاس تا تگزاس، گفت که نامزدهای متعلق به طیف‌های مختلف حزب، از محافظه‌کاران قدیمی‌تر گرفته تا چهره‌های میانه‌رو، در این انتخابات شکست خورده‌اند.

روبرت در پایان، درباره اولویت خود در شش هفته باقیمانده از دوره کاری کنگره نیز گفت که امیدوار است دست‌کم بتوانند یک طرح قانونی قابل قبول را به تصویب برسانند؛ اظهارنظری که بار دیگر به انتقاد او از عملکرد قانونگذاری جمهوری‌خواهان پیش از انتخابات بازمی‌گشت.

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