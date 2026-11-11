به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان استان دایکندی افغانستان با کمک‌های مردمی و خیرین، ساخت یک مدرسه استاندارد را در روستای سفیدپشته لرگر، از توابع شهرستان «شهرستان» این استان به پایان رساندند و آن را به بهره‌برداری رساندند. این مدرسه با برخورداری از ۶ کلاس درس، در منطقه‌ای احداث شده است که ساکنان آن به‌شدت به فضای آموزشی مناسب نیاز داشتند.

احداث این مدرسه گامی مهم برای بهبود دسترسی کودکان منطقه به امکانات آموزشی به شمار می‌رود. ساکنان این روستا و مناطق اطراف، سال‌ها با کمبود فضای آموزشی مناسب مواجه بودند و تکمیل این مدرسه می‌تواند بخشی از مشکلات تحصیلی دانش‌آموزان را برطرف کند.

مردم شیعه افغانستان، با وجود مشکلات اقتصادی و محرومیت‌های گسترده، اهمیت زیادی برای آموزش و تحصیل فرزندان خود قائل هستند و در بسیاری از مناطق، با مشارکت‌های مردمی و کمک خیرین برای ساخت مدرسه و فراهم کردن امکانات آموزشی تلاش می‌کنند.

این تلاش‌ها در مناطقی اهمیت بیشتری دارد که به‌دلیل دورافتادگی جغرافیایی، محرومیت و زمستان‌های طولانی و پربرف، دسترسی ساکنان به خدمات عمومی و امکانات آموزشی با دشواری‌های بیشتری همراه است.

در چنین شرایطی، اگر مردم و خیرین محلی برای رفع نیازهای اساسی مناطق خود وارد عمل نشوند، بسیاری از این مشکلات بدون پاسخ باقی می‌ماند؛ چراکه به گفته ساکنان این مناطق، حکومت طالبان حمایت مؤثری برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در مناطق محروم و شیعه‌نشین ارائه نمی‌کند و بخش مهمی از مسئولیت تأمین این نیازها بر دوش خود مردم قرار گرفته است.

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