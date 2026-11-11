به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری در جمع مدیران ستادهای استانی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با اشاره به جایگاه والای خدمت در مسیر اهل‌بیت(ع) اظهار داشت: حضور در این عرصه، توفیقی ارزشمند است که باید همواره شکرگزار آن بود و قدر چنین فرصتی را دانست.

عضو هیات امنای ستاد توسعه و بازسازی عتبات با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی افزود: مردم در سراسر کشور از علاقه و دلدادگی عمیقی به اهل‌بیت(ع) برخوردارند و هنر ستاد آن است که این محبت و ارادت را به فرصتی برای مشارکت در خدمت به استان‌های مقدس تبدیل کند.

وی تاکید کرد: زمینه مشارکت در این حرکت معنوی باید برای اقشار مختلف جامعه فراهم شود تا خیران، نیکوکاران، گروه‌های مردمی و همه علاقه‌مندان بتوانند متناسب با توان و امکانات خود در این مسیر سهمی داشته باشند.

وی با اشاره به بهره‌برداری و تحویل طرح توسعه حرم امام علی مزین بنام صحن و شبستان حضرت فاطمه زهرا(س) با همت ایرانیان در سال گذشته گفت: این طرح بزرگ نشان داد که هر کمک، هرچند کوچک، می‌تواند گامی مؤثر در آبادانی خانه‌های نورانی اهل‌بیت(ع) باشد و ثواب معنوی آن نصیب همه مشارکت‌کنندگان گردد.

وی خدمت در این مجموعه مردم‌نهاد را فراتر از یک فعالیت عمرانی و اجرایی دانست و خاطرنشان کرد: ما در این ستاد، در حقیقت کارگزارانی هستیم که افتخار داریم در مسیر میزبانی اهل‌بیت(ع) از زائران و محبانشان خدمت کنیم. اهل‌بیت(ع) مردم را به حرم‌های نورانی خود دعوت می‌کنند و ما توفیق یافته‌ایم در فراهم کردن مقدمات این حضور و بهره‌مندی معنوی نقش داشته باشیم. مشارکت در این خدمت، در واقع سهیم شدن در میزبانی از زائران است و ثواب آن نصیب کسانی می‌شود که با نیت خالص در این مسیر گام برمی‌دارند.

حاج علی‌اکبری با اشاره به جایگاه حرم‌های مطهر به‌عنوان کانون‌های محبت، معرفت، معنویت و ارتباط انسان با خداوند افزود: حرم‌های اهل‌بیت(ع) پناهگاه انسان‌های گرفتار و مأمن جویندگان آرامش، امنیت، حکمت و معرفت‌اند. از این رو، توسعه و آبادانی این استان‌های مقدس و فراهم کردن فضاهایی شایسته برای حضور و زیارت مشتاقان، خدمتی ارزشمند به زائران و محبان خاندان عصمت و طهارت است. هرگونه کمک و مشارکت مردمی در این مسیر، گامی در جهت تکریم زائران و گسترش فضای معنوی این مکان‌های نورانی به شمار می‌رود.

وی با استناد به آیه شریفه «وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَیرَی ٱللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ» یادآور شد که در این مسیر، نه‌تنها کیفیت فعالیت‌ها، بلکه نیت و انگیزه خدمتگزاران نیز اهمیت دارد؛ زیرا خداوند متعال ناظر بر همه اعمال است. حاج علی‌اکبری همچنین با اشاره به آیات سوره انسان و سیره ایثارگرانه اهل‌بیت(ع) تأکید کرد: مرام اهل‌بیت(ع) در خدمت به دیگران، کرامت، بخشندگی و اخلاص است؛ چنان‌که قرآن از زبان آنان می‌فرماید: «إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًا». مشارکت در بازسازی عتبات نیز باید با همین روحیه و نیت خالص انجام شود تا ثواب آن کامل گردد.

وی در پایان، با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت، پاکدستی، امانت‌داری و خوش‌نامی در خدمت به اهل‌بیت(ع)، اعتماد مردم را سرمایه‌ای ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: هرچه این خدمت با صفا، صداقت و اخلاص بیشتری همراه باشد، به مرام صاحبان این خانه‌های نورانی نزدیک‌تر خواهد بود. ستاد توسعه و بازسازی عتبات به‌عنوان یک تشکل مردم‌نهاد، به پشتوانه کمک‌های اهدایی مردم و نذر خیران فعالیت می‌کند و گسترش این مشارکت‌ها، ضامن تداوم و پیشرفت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در عتبات عالیات است.

علاقه‌مندان به مشارکت و اهداء نذر به طرح‌های توسعه عتبات می‌توانند به تارنمای ستاد توسعه و بازسازی عتبات به نشانی atabat.org مراجعه کرده یا از طریق شماره‌گیری کد دستوری ستاره72مربع اقدام کنند.

..........

پایان پیام/ 218