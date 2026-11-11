به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره تبلیغ در رسانه و فضای مجازی جامعه‌الزهرا(س)، سومین نشست از سلسله‌نشست‌های «افق روایت» را با موضوع «واکاوی شیوه‌های اقناع و مطالبه‌گری حضرت زهرا(س) در مواجهه با خواص و عوام» برگزار می‌کند.

در این نشست، دکتر زهرا فخر روحانی، مشاور امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش قم و استاد حوزه و دانشگاه، به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

این برنامه روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۴، به‌صورت برخط برگزار می‌شود و حضور اساتید، طلاب، مبلغان و فعالان رسانه‌ای و فرهنگی در آن آزاد است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت لینک ورود به نشست، به شناسه @Resane_jmz پیام دهند.

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