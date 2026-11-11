به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین کنفرانس «مسلمان متفکر» (Thinking Muslim Conference 2026) با حضور جمعی از اندیشمندان، فعالان اجتماعی و شخصیت‌های دینی از کشورهای مختلف در لندن برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این نشست، چالش‌های فکری و سیاسی پیش روی امت اسلامی، راه‌های مقابله با بی‌عدالتی و چگونگی تقویت فعالیت‌های فکری و اجتماعی مسلمانان را بررسی کردند.

از جمله محورهای مطرح‌شده در این نشست می‌توان به چگونگی تأثیرگذاری بیشتر گفت‌وگوهای آنلاین، راهکارهای ایجاد تغییرات معنادار در جامعه و شیوه‌های مقابله با بی‌عدالتی اشاره کرد.

انتقادها و فشارهای اسلام‌ستیزانه علیه کنفرانس

برگزاری این رویداد با مخالفت برخی چهره‌ها و جریان‌های اسلام‌ستیز در انگلیس همراه شد. نیک تیموتی، نماینده حزب محافظه‌کار از حوزه وست سافک، در نامه‌ای به وزیر کشور انگلیس، مدعی وجود ارتباطات افراطی میان برخی شرکت‌کنندگان و سخنرانان کنفرانس شد و خواستار بررسی این رویداد، بازبینی روادید سخنرانان خارجی و رسیدگی به آنچه نگرانی‌های امنیتی خواند، شد.

تیموتی همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به اظهارات منتسب به برخی سخنرانان، درباره حضور آنان در این کنفرانس ابراز نگرانی کرد. در مقابل، برگزارکنندگان کنفرانس توصیف این نماینده محافظه‌کار از رویداد را رد کردند و اتهامات مطرح‌شده از سوی او را مورد مناقشه دانستند. این در حالی است که تیموتی پیش‌تر نیز به دلیل مواضع و اظهاراتش درباره اسلام و مسلمانان انگلیس، از جمله مخالفت با تعریف رسمی اسلام‌هراسی و توصیف برگزاری نمازهای جمعی مسلمانان به‌عنوان «اقدامی برای سلطه»، با انتقادهایی مواجه شده بود.

تأکید فعالان مسلمان بر ضرورت شکستن فضای ارعاب

در بخش دیگری از این کنفرانس، موضوع افزایش اسلام‌هراسی و قدرت‌گیری جریان راست افراطی در انگلیس، اروپا و آمریکا مورد توجه قرار گرفت. فعالان حاضر در این نشست، درباره تلاش برخی جریان‌های اسلام‌ستیز برای محدود کردن فعالیت‌های اسلامی و جلوگیری از استفاده مسلمانان از حق آزادی بیان سخن گفتند. معزّم بیگ، از فعالان مجموعه «کیج اینترنشنال» (CAGE International)، با اشاره به تجربه دو دهه فعالیت خود علیه قوانین ضدتروریسم که به گفته او عمدتاً مسلمانان را تحت تأثیر قرار داده‌اند، اظهار کرد که فضای جامعه مسلمانان نسبت به گذشته تغییر کرده و ترس از برچسب‌هایی مانند افراط‌گرایی و تروریسم دیگر مانع حضور گسترده آنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نیست. او فعالیت مسلمانان در حمایت از فلسطین و همچنین مشارکت در اقدامات بشردوستانه و فعالیت‌های رسانه‌ای در کشورهایی مانند سوریه و افغانستان را از نشانه‌های این تحول دانست.

حسن اسپایکر، فیلسوف و نویسنده انگلیسی ـ آمریکایی، نیز بر ضرورت مقابله فکری با گسترش اسلام‌ستیزی تأکید کرد و رویکرد دعوت مبتنی بر استدلال و گفت‌وگوی فکری را راهکاری برای مواجهه با این جریان دانست. او معتقد بود مسلمانان باید به جامعه انگلیس نشان دهند که دین اسلام مسیری تحول‌آفرین و جهان‌شمول است و همه انسان‌ها می‌توانند از آموزه‌های آن بهره‌مند شوند. اسپایکر همچنین با اشاره به گرایش‌های مسیحیت‌گرایانه سنت‌گرا در جامعه انگلیس، بخشی از این تحولات را ناشی از حسادت به اسلام توصیف کرد.

پل ویلیامز، فعال حوزه دعوت اسلامی و مجری کانال یوتیوب «بلاگینگ تئولوژی» (Blogging Theology)، نیز با اشاره به گسترش جریان راست افراطی، نسبت به وجود ظرفیت مقاومت در برابر این جریان ابراز امیدواری کرد. او با تأکید بر اینکه مسلمانان در این مسیر تنها نیستند، گفت که افراد و گروه‌هایی خارج از جامعه اسلامی نیز از حقوق مسلمانان و حقوق همه انسان‌ها حمایت می‌کنند و نباید امید خود را از دست داد. وی ابراز امیدواری کرد که این حمایت‌ها در انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی نیز گسترش یابد.

................

پایان پیام