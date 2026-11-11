به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رضا نظری، نوجوان ۱۷ ساله اهل استان بامیان افغانستان، به همراه هفت مهاجر دیگر به‌تازگی در منطقه مرزی ایران و ترکیه جان خود را از دست داده است.

رضا نظری که اهل استان بامیان بود، پس از مدتی کارگری در ایران، تصمیم گرفت همراه با گروهی دیگر از مهاجران افغانستانی، از مسیرهای غیرقانونی و به‌صورت قاچاقی وارد ترکیه شود؛ سفری پرخطر که به قیمت جان او تمام شد.

سخی بهزاد، از بستگان این نوجوان، به خبرنگار ابنا گفت که خانواده نظری با مشکلات اقتصادی فراوانی روبه‌رو بود و تداوم این شرایط، رضا را به انتخاب مسیر دشوار و خطرناک مهاجرت واداشت.

وی افزود: فقر، بیکاری و ناامیدی از آینده، نسل جوان افغانستان را به‌شدت تحت فشار قرار داده است و اگر برای مهار ریشه‌ای این وضعیت چاره‌اندیشی نشود، حوادث تلخی از این دست همچنان تکرار خواهد شد.

شریف نظری، برادر رضا، نیز در پیامی تصویری گفت که برادرش به‌دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی، ناچار به انتخاب مسیر پرخطر مهاجرت شد و در نهایت جان خود را در این راه از دست داد.

او از حکومت طالبان خواست برای انتقال پیکر برادرش به افغانستان همکاری کند تا خانواده بتواند پیکر او را به کشور بازگرداند و اندکی از رنج و اندوه پدر و مادرش بکاهد.

شریف نظری همچنین گفت برای انتقال پیکر برادرش درخواست وجه نقد شده است، اما مشخص نکرد که این درخواست از سوی چه افراد یا نهادهایی مطرح شده است.

وی تأکید کرد اگر خانواده‌اش از وضعیت مالی مناسبی برخوردار بود، رضا به‌دلیل فقر و مشکلات اقتصادی مجبور نمی‌شد چنین مسیر دشوار و خطرناکی را برای مهاجرت انتخاب کند.

برادر این نوجوان بامیانی با اشاره به شرایط مهاجرانی که جان خود را در مسیرهای غیرقانونی از دست می‌دهند، گفت این افراد برای رفاه و آسایش بیشتر مهاجرت نمی‌کنند، بلکه عمدتاً با هدف یافتن کار و تأمین هزینه‌های زندگی خانواده‌هایشان راهی چنین سفرهای پرمخاطره‌ای می‌شوند.

بازداشت نزدیک به ۲۰۰ مهاجر در مرزهای افغانستان

در همین حال، وزارت دفاع حکومت طالبان نیز به‌تازگی از بازداشت نزدیک به ۲۰۰ مهاجر افغانستانی خبر داده است که قصد داشتند به‌صورت غیرقانونی وارد ایران شوند.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، نیروهای مرزی طالبان این افراد را روز سه‌شنبه، ۱۷ آبان، در مناطق مرزی استان‌های هرات و فراه بازداشت کرده‌اند.

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