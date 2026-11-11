به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد نوزدهم مجموعه «فی رحاب اهل البیت(ع)» با موضوع پژوهشی روایی در تعیین جزئیت عبارت حی علی خیرالعمل در اذان و اقامه به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد.

نویسنده با این اعتقاد که در خلال بررسی چگونگی تشریع اذان، بسیاری از مسائل و اختلافات در این زمینه روشن می گردد. در ابتدا، مساله چگونگی تشریع اذان را مورد بررسی قرار داده است.

به بیان وی، فقره مزبور در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله، ابوبکر و اوایل حکومت عمر جزء اذان بوده تا این که خلیقه دوم به بهانه جهاد، دستور داده است تا آن را از اذان حذف کنند. مذهب اهل بیت علیهم السلام قائل به این است که این فقره، جزء اذان و اقامه بوده و هیچ مخالفی نیز در این باره در میان آنان، دیده نمی شود.

نگارنده همچنین ادله و شواهدی از منابع اهل سنت در تایید جزمیت عبارت حی علی خیرالعمل ارائه کرده است. به گفته وی، چون در زمان حاضر، دلیلی که عمر به آن استناد نموده، موجود نیست، می بایست به سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله برگردیم و آن عبارت را جزء اذان و اقامه قرار دهیم.

جلد نوزدهم مجموعه فی رحاب اهل البیت(ع) اثر گروه پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) و به همت عبدالامیر السلطانی گردآوری شده است. این اثر از سوی موسسه اسلامی لندن به نمایندگی شیخ علی الحکیم به زبان انگلیسی ترجمه و در ۶۷ صفحه با قطع رقعی منتشر شده است.

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