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به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، «پویا کریم‌پور» مداح اهل‌بیت (ع)، جدیدترین اثر خود را با عنوان «بمیرم برات» منتشر کرد. این اثر که دهمین مداحی این مداح محسوب می‌شود، به صورت دوزبانه (فارسی و ترکی) تولید شده و برای مخاطبان آذری‌زبان و فارسی‌زبان در دسترس قرار گرفته است. هدف از تولید این اثر، گسترش فرهنگ فاطمی و فراهم کردن امکان بهره‌مندی مخاطبان از دو زبان مختلف در ایام عزاداری فاطمیه عنوان شده است.