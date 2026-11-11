به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دو منبع محلی در شهرک امید سبز، معروف به شهرک حاجی نبی در غرب کابل، می‌گویند وزارت دادگستری طالبان طی روزهای اخیر ده‌ها خانه را به‌اجبار تخلیه کرده و خانواده‌هایی غیربومی را در این منازل اسکان داده است.

یک منبع محلی که به‌دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار ابنا گفت که طی هفته جاری، ۱۲ خانه مسکونی در فاز دوم شهرک امید سبز تخلیه شده و خانواده‌هایی که برای ساکنان بومی منطقه ناشناخته هستند، در این خانه‌ها اسکان یافته‌اند.

این منبع با استناد به اطلاعات محلی افزود: «از زمانی که شهرک امید سبز به‌عنوان شهرک امارتی اعلام شده، بیش از ۲۰۰ خانواده از مناطق دیگر به این شهرک منتقل شده‌اند و در خانه‌هایی اسکان یافته‌اند که به‌اجبار از مالکان آن‌ها گرفته شده است.»

به گفته این منبع، به نظر می‌رسد خانواده‌های منتقل‌شده از کوچی‌ها (عشایر پشتون) باشند. وی همچنین اظهار داشت که در موارد متعددی، به مالکان خانه‌ها حتی اجازه داده نشده است وسایل و اثاثیه خود را از منازل خارج کنند.

در همین حال، منبع محلی دیگری به خبرنگار ابنا گفت که وزیر دادگستری طالبان طی هفته جاری شماری از نمایندگان مردمی شهرک امید سبز را احضار و سپس بازداشت کرده است.

این منبع با اشاره به افزایش فشارهای وزارت دادگستری طالبان بر ساکنان این شهرک اظهار داشت که بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل ترس از خشونت و بدرفتاری، ناچار به تخلیه خانه‌های خود شده‌اند.

به گفته وی، بزرگان محلی و خانواده‌های ساکن شهرک امید سبز همچنان در برابر آنچه زورگویی وزارت دادگستری طالبان می‌دانند، مقاومت می‌کنند؛ با این حال، نگرانی‌ها درباره گسترش روند تخلیه اجباری و آواره شدن شمار بیشتری از خانواده‌ها افزایش یافته است.

نگرانی شیعیان از تصرف خانه‌هایشان در شهرک امید سبز

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که وزارت دادگستری طالبان پس از اعلام شهرک امید سبز به‌عنوان اراضی دولتی، شماری از نمایندگان مردمی شیعه این شهرک را بازداشت کرده و به گفته منابع محلی، آنان را تحت فشارهای روحی و روانی قرار داده است.

در شهرک امید سبز بیش از ۱۰ هزار خانواده شیعه زندگی می‌کنند که طی حدود ۲۰ سال گذشته، با اتکا به قباله‌های معتبر دولتی و صرف هزینه‌های شخصی و سنگین، برای خود سرپناه ساخته‌اند. با این حال، پس از بازگشت طالبان به قدرت و ادعای دولتی بودن زمین‌های این شهرک در ماه‌های اخیر، مالکیت و امنیت سکونت این خانواده‌ها با تهدید جدی مواجه شده است.

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